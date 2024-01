'Harry Potter' continua en HBO Max: La serie reinicio aún en proceso con la búsqueda de escritores

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una noticia que podría sorprender y decepcionar a muchos fanáticos, la serie de reinicio de Harry Potter sigue adelante en HBO Max. Según un informe de Deadline, Warner Bros. continúa el desarrollo del proyecto y está evaluando propuestas de un variado grupo de escritores. La próxima semana se escucharán las ideas que darán forma al formato y la premisa de la serie.

La elección de Warner Bros. de centrarse en el formato y la premisa resulta peculiar, considerando que la historia de Harry Potter ya está completamente establecida en siete libros. La serie original, compuesta por siete temporadas que coinciden con los años escolares de Harry en Hogwarts, podría parecer tener una narrativa clara y predefinida. Sin embargo, la búsqueda de un enfoque fresco y emocionante para adaptar el Mundo Mágico de J.K. Rowling continúa.

Crédito: Internet

Entre los escritores preseleccionados para presentar sus propuestas se encuentran nombres destacados como Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran y Michael Lesslie. Cada uno de ellos ha dejado su huella en la industria del entretenimiento con proyectos exitosos en sus respectivos campos.

Martha Hillier, conocida por ser la productora ejecutiva de la serie de fantasía The Last Kingdom de Netflix y BBC, así como su película derivada The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, aporta su experiencia al grupo de talentosos escritores. Por otro lado, Kathleen Jordan, creadora de la serie de Netflix Teenage Bounty Hunters, muestra su destreza en la narración juvenil.

Tom Moran, escritor británico responsable de la serie de Amazon The Devil's Hour protagonizada por Peter Capaldi, ha demostrado su habilidad para crear narrativas intrigantes y misteriosas. Michael Lesslie, reconocido por su trabajo en Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y las serpientes, aporta un enfoque cinematográfico a la lista de escritores preseleccionados.

Crédito: Internet

Aunque aún no se ha confirmado la participación de J.K. Rowling en el proceso de toma de decisiones, se espera que la creadora del Mundo Mágico tenga algún grado de involucramiento. Su contribución podría ser crucial para mantener la autenticidad y la esencia del universo que ha capturado la imaginación de millones alrededor del mundo.

Según Deadline, la primera ronda de propuestas ya tuvo lugar en Los Ángeles, y la próxima etapa se trasladará al Reino Unido una vez que se reduzcan las opciones. Además, se contemplarán posibles lanzamientos para spin-offs dentro del Mundo Mágico, aunque la serie de Animales Fantásticos ha generado cierta controversia entre los fanáticos.

A pesar de la ausencia de una fecha de lanzamiento confirmada, la noticia de que la serie de Harry Potter sigue en marcha seguramente mantendrá a los fanáticos ansiosos y especulando sobre cómo se llevará a cabo este próximo viaje al Mundo Mágico.

Fuente: Tribuna