¿Hundió a Andrea Legarreta? Ernesto Laguardia destapa que tuvo problemas con gente de ‘Hoy’

Ciudad de México.- Es posible, que todos los mexicanos, hayan visto Hoy, al menos una vez en su vida y algo en lo que muchos podrán estar de acuerdo es que los conductores, así como los miembros de la producción, parecen conformar un gran familia feliz; sin embargo, la realidad podría resultar mucho más diferente de lo esperado. A lo largo de más de dos décadas del show, se han filtrado casos de presentadores que entran y salen porque el elenco principal suele tratarlos mal.

Uno de los casos más resonados sobre los malos tratos de los presentadores hacia los nuevos, fue el de Fernando del Solar, estrella de televisión que falleció el 30 de junio del 2022 y quien, aseguran, llegó a ser menospreciado por conductoras como Andrea Legarreta. Es bajo este contexto que, cuando Ernesto Laguardia salió a decir que su paso por el matutino de Televisa no fue del todo agradable, muchos mal pensaron de los conductores.

Sin embargo, el caso del protagonista de Quinceañera fue completamente diferente, porque éste duro casi 10 años al frente del show, entonces ¿qué fue lo que provocó su descontento con el programa? Según recientes declaraciones del famoso, para Aurora Valle, éste tuvo problemas con los miembros de producción, debido a su actitud quisquillosa, ya que, gustaba de entrar al aire enterado del acontecer del país, de manera similar a como lo haría en un noticiero.

“En el programa ‘Hoy’, a mí me gustaba llegar siempre muy bien enterado, con todos los periódicos leídos, ahí mismo investigar y había gente que decía: ‘estás loco o para qué haces eso’ y yo ‘para saber qué voy a decir, decirlo con seguridad y no equivocarme’ y sí puede ser, pero si no les parece mientras tengas respeto, no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que tengas que hacer ¿cuál es el problema?”