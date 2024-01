Jamie Foxx regresa al set de Back In Action después de emergencia de salud

Comparta este artículo

Atlanta, Georgia. - Jamie Foxx, el aclamado actor de 56 años, ha vuelto oficialmente al set de su próxima película, Back In Action, marcando su regreso a la pantalla grande después de una emergencia de salud que lo llevó al hospital hace nueve meses. Acompañado por su coprotagonista Cameron Diaz, el actor de Django Unchained fue visto preparándose para filmar escenas de esta comedia de acción en Atlanta el pasado sábado.

Foxx, quien recientemente celebró el compromiso de su hija Corinne, lució relajado con un suéter negro de manga larga y pantalones azul marino oscuro. Completó su atuendo con zapatillas blancas y calcetines negros, mientras paseaba al aire libre con las manos en los bolsillos. Diaz, por su parte, también optó por una apariencia informal con pantalones ajustados y una camisa blanca, combinada con un cárdigan color canela y zapatillas blancas.

Jamie Foxx

La película, dirigida por Seth Gordon y protagonizada también por Glenn Close, Andrew Scott y Kyle Chandler, ha mantenido en secreto la sinopsis de la trama, y aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial.

El regreso de Foxx al set marca un hito significativo después de que fuera hospitalizado en abril del año pasado mientras filmaba en Georgia. Su hija Corinne reveló la noticia en ese momento, y aunque los detalles exactos de su emergencia médica se mantuvieron privados, Foxx compartió en mayo de 2023 que se encontraba recuperándose.

En un mensaje en sus historias de Instagram, el actor expresó su gratitud: "¡Mi papá ha estado fuera del hospital durante semanas, recuperándose! De hecho, ¡ayer estaba jugando pickleball! ¡Gracias por las oraciones y el apoyo de todos!". Jamie también agradeció a sus seguidores en las redes sociales y afirmó sentirse bendecido.

El mes pasado, en diciembre, Foxx hizo su primera aparición pública desde su recuperación al asistir al evento "Celebración del Cine y la Televisión: Honrando los Logros de los Negros, Latinos y AAPI de la Asociación de Elección de los Críticos". Durante la ceremonia, recibió el Premio Vanguard y pronunció un conmovedor discurso.

En el evento, Foxx compartió detalles sobre su difícil recuperación y agradeció el apoyo de sus fanáticos. "No podía caminar, no podía hacer eso hace seis meses, en realidad no podía caminar", reveló. Con su característico sentido del humor, también bromeó sobre los rumores de que había sido clonado durante su ausencia.

El actor también celebró su cumpleaños número 56 en diciembre y expresó su agradecimiento por las oraciones durante su saludable recuperación. "NECESITABA TODAS LAS ORACIONES... me levantaste a través... Pude llegar hasta el día de hoy gracias a sus oraciones... Los considero a todos mi familia", compartió Foxx en Instagram.

Con su regreso al set y su notable recuperación, Jamie Foxx demuestra su dedicación y resiliencia en la industria del entretenimiento. Los detalles de la trama de Back In Action mantienen a los fanáticos ansiosos por descubrir qué tiene reservado el actor ganador del Oscar en su próxima película.

Fuente: Tribuna