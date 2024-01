¿No tienes plan para febrero? Consigue uno con la agenda de eventos del mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Tu agenda sigue vacía para febrero? ¡Comienza a llenarla desde hoy! Te compartimos los eventos programados para el siguiente mes; todos ellos prometen días llenos de diversión y buenos momentos. Hay para todos los gustos y en distintos puntos del país. No retrasemos más la información y pasemos ya a ver cuáles son las actividades. ¡Elige la que más te guste!

Sumérgete en otra cultura

Un día antes habrás comido tamalitos por el Día de la Candelaria. Te recomendamos seguir con la vibra festiva y acudir a Av. Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán. Para celebrar, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) en conjunto con la Embajada de China en México organizaron eventos relacionados al Año Nuevo Chino. Si quieres consultarlos, da clic aquí.

Ve de vacaciones y vive una experiencia única

Arranca el Carnaval de Mazatlán en Sinaloa. Su popularidad le ha valido reunir a miles de turistas, a quienes ofrece actividades culturales y el nombramiento de la reina. Este año se presentarán Alfredo Olivas y Julión Álvarez. Si eres más visual, te va a encantar el desfile de carros alegóricos. ¿Te lo vas a perder?

Conciertos

-1 y 2 de febrero: Yuridia va a cantar ante sus fans su lista de éxitos del género regional. La cita es en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

-3 de febrero: Para los amantes del metal alternativo y chelo metal está la oportunidad de escuchar en vivo a la banda Apocalyptica en el Centro Cultural Paso del Norte (Chihuahua).

-3 de febrero: Si eres amante de canciones como Tú volverás, Hey y Ella estrella, te alegrará saber que La Gusana Ciega tendrá un show en Pepsi Center WTC.

-8, 9 y 19 de febrero: Con tres fechas, Karol G complace a sus seguidores. Sé partícipe de su gira 'Mañana será bonito' en honor al lanzamiento de su álbum que tiene pistas como Mientras me curo del cora, Besties, TQG, entre otras.

-20 de febrero: El cantante irlandés Hozier, cuyo nombre real es Andrew John Hozier-Byrne, pisará de nuevo los escenarios mexicanos para compartir su tercer álbum Unreal Unearth. Este bello proyecto emociona hasta las lágrimas a sus fans con canciones como Cherry Wine, Someone New y From Eden.

Fuente: Tribuna Sonora