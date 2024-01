¿Nuevo bebé? En pleno bautizo de León, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sorprenden a todos

Comparta este artículo

Huamantla, Tlaxcala.- Pese a que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez intentan escapar del escándalo, la realidad es que éste suele ser más rápido y termina por alcanzarlos. Y es que, como muchos sabrán, en los últimos días, la pareja ha sido blanco de diversos rumores, entre los que se encuentra la presunta homosexualidad del famoso cantante, hasta que casi no se dejan ver juntos en sus redes sociales.

Por otro lado, hay que hacer especial énfasis en que la gente siempre tiende criticar a la exconductora de Venga la Alegría y al ganador de La Academia por el gran amor que ambos sienten por la obra del Rey León, misma que fue fundamental para la carrera de Carlos, puesto fue gracias a ella que el cantante logró catapultar su carrera a las dimensiones que actualmente tiene; sin embargo, nada de esto parece afectar a las estrellas, quienes pasaron un gran momento en el bautizo de León durante la jornada de ayer.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dan sorpresa a los invitados del bautizo de León

Aunque en el evento ocurrieron varias cosas de relevancia, como el hecho de que Roger González e Isamel ‘El Chino’ se dejaron ver juntos en la fiesta, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no se quedaron atrás, puesto aprovecharon que tanto amigos y familiares se encontraban reunidos para darles una gran sorpresa, ¿será que el matrimonio está esperando a un nuevo bebé? La realidad es que no, aunque sí les ofrecieron un gran show.

Resulta ser que Cynthia y Carlos lograron encender a sus invitados en el recinto cultural de Huamantla, Tlaxcala (lugar en donde celebraron el bautizo de su hijo) haciendo gala de su gran talento en la música, puesto se les vio cantando juntos y por separado, así como también demostraron el gran amor que sienten el uno por el otro al sacarle brillo a la pista, en donde se les vio bailar, al grado en el que se llevaron varios aplausos.

Según algunos informes, a la fiesta acudieron varios invitados famosos, tal fue el caso de Krystal Silva, Roger Gonzalez, el ‘Capi’ Pérez, Laura G, Ismael Zhu y Mauricio Mancera. Así como también se sabe que Flor Rubio sufrió un desaire por parte de Cynthia, puesto no fue invitada a la gran fiesta, hasta el momento, la exconductora de La Oreja no se ha pronunciado al respecto y cabe la posibilidad de que no lo haga.

Fuentes: Tribuna