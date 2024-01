Selena Gomez habla sobre su nuevo rol como Linda Ronstadt en nueva película biográfica

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, la talentosa artista de 31 años, ha compartido su entusiasmo por asumir el desafiante papel de la icónica leyenda de la música Linda Ronstadt en una próxima película biográfica. A través de su cuenta de Instagram, Gomez expresó su emoción con un mensaje conmovedor junto a una captura de pantalla que anunciaba oficialmente su casting en el proyecto.

No tengo palabras para describir mi corazón por este proyecto. Años esperando que este sueño se convirtiera en mi realidad", escribió Gomez en Instagram, revelando así su compromiso con un papel que promete ser un hito en su carrera.

La película biográfica de Linda Ronstadt se encuentra actualmente en preproducción, con John Boylan, mánager de Ronstadt, y James Keach como coproductores. Aunque aún no se han anunciado detalles adicionales sobre el elenco ni la fecha de lanzamiento de la película, la noticia ha generado gran expectación entre los fanáticos de ambas artistas.

Linda Ronstadt

Tanto Selena Gomez como Linda Ronstadt comparten raíces mexicanas, lo que añade un componente especial a la interpretación de Gomez. Ronstadt, de 77 años, es una leyenda de la música que ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha dejado una marca indeleble en la historia de la música folk-rock.

La vida de Linda Ronstadt ha estado marcada por desafíos de salud, ya que reveló en agosto de 2013 que sufría de la enfermedad de Parkinson. Este diagnóstico la llevó a retirarse del canto, y en 2019 se confirmó que los médicos revisaron su diagnóstico a parálisis supranuclear progresiva. A pesar de estos desafíos, Ronstadt ha enfrentado su realidad con valentía y ha compartido sus experiencias con el público.

En su última actuación en 2009 y su último álbum lanzado en 2006, Ronstadt sigue siendo una figura influyente en la música, y su historia de vida será ahora llevada a la pantalla grande con la interpretación de Selena Gomez.

En cuanto a Selena, su nueva incursión en la actuación es un paso emocionante en su carrera, que se suma a su éxito en la música y su participación en la serie Only Murders in the Building. La artista también aprovechó la oportunidad para anunciar un descanso temporal de las redes sociales, enfocándose en lo que realmente importa.

La noticia de su participación en la película biográfica de Linda Ronstadt surge en medio de un breve drama en las redes sociales relacionado con los Globos de Oro y rumores de chismes con Taylor Swift, del cual Selena ha decidido distanciarse temporalmente.

Con su destacada carrera en ascenso y su compromiso con papeles desafiantes, Selena Gomez se prepara para cautivar a la audiencia con su interpretación de la legendaria Linda Ronstadt en esta emocionante producción cinematográfica.

Fuente: Tribuna