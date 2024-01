Angélica Rivera confirma que tiene planes para volver a actuar y se niega a hablar de EPN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 22 de enero la reconocida y retirada actriz Angélica Rivera reapareció ante la prensa y compartió sorprendentes noticias, tanto de su vida privada como de su carrera artística. La conocida 'Gaviota' fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar donde distintos reporteros la abordaron para hablar de su vida personal, mientras estaba junto a su hija mayor Sofía Castro.

Una de las primeras interrogantes que surgió fue sobre su esperado regreso a los melodramas, pues desde hace 17 años dejó de hacer telenovelas en Televisa: "Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto, ya voy a estar... no sé (qué haré), ya hay muchos planes que tengo y ya los sabrán... telenovela, cine, serie", expresó. Y cuando Rivera fue cuestionada sobre su relación sentimental, la famosa evitó dar una respuesta contundente.

Los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle a Angélica por lo que ha hecho tras su retiro de los reflectores. "He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz. Ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande, me llena todos los días, me hace mejor persona, ver a mis hijas que están…", a lo que Sofía la interrumpió y agregó: "Ya me voy a casar".

A pesar de que algunos integrantes de los medios de comunicación hicieron referencia a su papel como primera dama de México, durante el periodo de 2012 a 2018, Rivera solo respondió a la reportera que la interrogó por sus deseos de convertirse en abuela. "La verdad lo que ellos decidan, yo ahí sí ya no me voy a meter, lo que ellos decidan hacer con su vida", manifestó la protagonista de telenovelas como Destilando Amor.

Angélica hizo caso omiso al comentario sobre las críticas sobre su labor dentro de la política y únicamente brindó sus mejores deseos a su primogénita y su prometido. "Que sean felices, es un paso importante, y que sean muy felices", dijo al respecto. Y para evitar las preguntas, tanto Angélica como su hija mayor mencionaron que perderían su viaje: "Yo se los agradezco muchísimo que estén aquí, pero tenemos que pasar".

Finalmente, la joven protagonista del remake de El Maleficio mencionó que ella y su madre estaban en camino a checar algunos detalles de su boda, como buscar su vestido de novia. Desafortunadamente, una reportera acabó en el piso luego de tropezar y la exesposa de Enrique Peña Nieto se mostró muy preocupada: "A mí me pone nerviosa que les vaya a pasar a ustedes algo", mencionó la artista, quien aseguró que el secreto de su belleza es ser feliz.

La aparición de Rivera surge días después de que el actor ecuatoriano Danilo Carrera confirmara que la exprimera dama de México ya hizo pruebas para volver a la pantalla chica en la cadena Telemundo. "Hay tres proyectos en los que posiblemente pueda estar y no sé del cuál puedo hablar y cuál no, me encantaría trabajar con Angélica, hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa, si fuera ese proyecto el que se trabajaría, yo sería el más feliz".

