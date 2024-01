'Anyone But You' de Sydney Sweeney es la romcom más exitosa desde 'El diario de Bridget Jones'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La nueva película protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell, Anyone But You, se ha convertido en la comedia romántica clasificada R más taquillera en casi una década. La trama, que sigue a los personajes Bea y Ben, interpretados por Sweeney y Powell respectivamente, ha cautivado al público desde su lanzamiento el mes pasado, superando los 100 millones de dólares a nivel mundial, según informes de Deadline.

Este sorprendente éxito coloca a Anyone But You como la comedia romántica con clasificación R más taquillera desde el lanzamiento de Bridget Jones's Baby en 2016. La película británica recaudó impresionantes 211.9 millones de dólares (166.6 millones de libras esterlinas) en todo el mundo durante su tiempo en cartelera.

La historia de Bea y Ben, dos individuos que se profesan un profundo desdén mutuo pero deciden fingir ser una pareja durante una boda de destino en Sydney, Australia, ha resonado de manera inesperada entre los espectadores, consolidando la reputación de la película como un éxito inesperado en taquilla.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no estuvo exento de desafíos para el elenco. Glen Powell reveló en diciembre los riesgos que enfrentó durante la filmación de una escena de desnudo en la película. El actor admitió que "casi muere" mientras filmaba en un acantilado, destacando los peligros inherentes a la filmación de escenas arriesgadas.

La anécdota de Powell se suma a las experiencias curiosas vividas durante la producción de Anyone But You. Sydney Sweeney, por su parte, compartió que fue mordida por una araña en el set, describiendo el incidente como "todo un asunto". A pesar de los desafíos y peligros, el elenco muestra un espíritu positivo y humor frente a las adversidades.

Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Powell y Sweeney también han circulado, alimentados por fotos de ambos actores juntos durante eventos de prensa de la película. Powell abordó la especulación, calificándola de "injusta" y señalando que es parte del trabajo en la industria del entretenimiento. Sweeney, por su parte, restó importancia al tema, enfocándose en la diversión compartida y el respeto mutuo.

En definitiva, Anyone But You se erige como un fenómeno cinematográfico, consolidando la química entre sus protagonistas, la trama cautivadora y, sobre todo, el inesperado respaldo del público. La comedia romántica ha demostrado que, a veces, las sorpresas más gratas llegan cuando menos se esperan, convirtiéndola en una joya del cine actual que ha conquistado corazones y cifras de taquilla.

