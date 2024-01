¿Aún la extraña? C. Tangana confiesa si le dedicó un video musical a Rosalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación entre el cantante C. Tangana y Rosalía sigue provocando curiosidad en la actualidad. Ambos terminaron su historia amorosa en 2018, pero para algunos sigue siendo un tema vigente. En pleno 2024, el periodista español Jordi Évole entrevistó al rapero y entre las muchas preguntas, hubo algunas relacionadas con la española que fueron amablemente respondidas.

Durante la interacción con el compositor, el comunicador lo cuestionó por el videoclip Tú me dejaste de querer publicado tres años atrás. Lo que se ve en este proyecto es a una pareja sentada en una banca, compartiéndose canciones. Desde la óptica de Évole, las imágenes harían clara referencia a 'Rosi'. Mientras que hay algunas estrellas que evitan hablar sobre romances del pasado, C. Tangana no tuvo problema en hablar del tema.

"¿Quién es la pareja joven que escucha música en un banco?", preguntó contundente el periodista. Antón Álvarez Alfaro, nombre real del artista, explicó que no es la primera vez que recibía esa duda y que la respuesta no es la que todos esperaban. "No son nadie en la vida real", aclaró. Para detallar un poco más, el intérprete de Mala mujer y Antes de morirme recordó que ellos nunca se sentaron en algún banco de Madrid.

Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil".

Jordi continúo charlando sobre el antiguo noviazgo y opinó que "dos personas que han sido tan exitosos en la música de España y que se hayan encontrado al comienzo de sus carreras le parecía una casualidad cósmica". Sobre ello, C. Tangana mencionó "es bonito". Y agregó, "creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente".

Pero este no fue de lo único que conversaron, también se dirigieron a otros tópicos como la "lucha" que el famoso sostiene para sanar la manera en la que se involucra con las adicciones y la fiesta. 'El Madrileño' aseguró que ha trabajado para mejorar y que ahora sale "menos" y prefiere "una buena juerga flamenca". Finalmente, dijo haber dejado los porros, dado que estos empezaron a dañarlo: "No fumo porros porque en su momento me volaron la cabeza, me empezaron a sentar mal, tenía como paranoia y yo sentí que los porros abrieron una ventana que nunca se volvió a cerrar".

Fuente: Tribuna Sonora