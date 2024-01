"Estoy arrepentido": Pee Wee reaparece en 'Ventaneando' tras detención y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El afamado cantante y actor Pee Wee reapareció y brindó sus primeras declaraciones luego de que el fin de semana fuera detenido en el condado de Álamos, Texas. Como se sabe, el flamante exintegrante de Kumbia Kings fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, pero gracias a que no opuso resistencia al momento de su detención, fue puesto en libertad horas más tarde.

En entrevista con el programa Ventaneando, Pee Wee mencionó que él siempre se mostró respetuoso con la policía y admitió sentirse arrepentido de su irresponsabilidad por conducir sabiendo que había tomado algunos tragos. "Obviamente cometí una irresponsabilidad, al manejar después de tomarme unos tragos con unos primos en la madrugada, me pararon y pasé… creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel… Nunca en la vida me había pasado".

Acto seguido, en el programa de espectáculos se mencionó que Pee Wee fue liberado sin pagar fianza porque no tenía antecedentes penales, y aunque se trata de una pena menor, deberá comparecer en una audiencia en 30 días. "Me dieron lo que se llama un PR Bond (A Personal Recognizance Bond), donde te dan la posibilidad de que tú firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a hacer lo que va a suceder".

Asimismo, el exconcursante del reality ¿Quién es la máscara? expresó sus deseos de colaborar con las autoridades con el fin de que este arresto no afecte su registro: "Tiene qué ver en cómo te portaste, si fuiste irrespetuoso, que no fue mi caso, yo intenté respetar a la autoridad, yo pienso que sí voy a necesitar un abogado porque no es algo que me gustaría tener en mi récord", añadió el intérprete de temas como Dulce niña.

No obstante, el estadounidense-mexicano confesó su temor a perder su permiso para conducir. "No me la retuvieron, la licencia sí la tengo conmigo, pero sé que después de ciertos días la van a retener o cancelar, no tengo la mínima idea de cómo son los procesos de esto porque nunca lo he vivido, pero estamos aprendiendo". expresó.

El artista de 35 años manifestó también lo avergonzado que se sentía por este incidente y resaltó que este no es el mensaje que quiere enviar a todos sus seguidores: "Obviamente estoy arrepentido, estoy apenado, no es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general, con el corazón en la mano estoy aquí dando la cara", declaró.

Mira a partir del minuto 24:00

Fuente: Tribuna