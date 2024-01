Irán Castillo ofrece apoyo a mujeres violentadas por su exnovio Pascacio 'N'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irán Castillo y Pascacio 'N' confirmaron su romance en mayo de 2019 y al inicio ambos presumían su noviazgo en en redes sociales y derramaban miel al colgar fotos de ellos muy cariñosos acompañadas de textos muy emotivos. Pero detrás de esta historia de amor se escondería abuso psicológico, de acuerdo con el testimonio de Irán Castillo quien tuvo un encuentro con los medios de comunicación durante el fin de semana. Durante la interacción, la famosa reforzó su apoyo incondicional a todas las mujeres que también fueron víctimas de su expareja y que se han atrevido a denunciarlo.

La actriz acudió a inauguración de la taquería 'Los Coyotes' de Gerardo Quiroz en el Teatro Centenario Coyoacán de la CDMX. En el evento compartió escena con Raquel Bigorra y ambas se presentaron como 'madrinas' de la cuarta temporada del musical Amor sin Barreras. Ahí recordó que respalda de "todo corazón" a las mujeres que han sufrido violencia, abuso sexual o psicológico por parte del actor mexicano Pascacio 'N', conocido por su trabajo en Guerra de vecinos y Rosario Tijeras.

Algunas víctimas que han alzado la voz son Vanessa Bauche y Sarah Nichols. La primera mujer denunció a Pascacio por abuso, luego de que intentara besarla por la fuerza. Por otra parte, Nichols contó en Ventaneando que él la violó en el set de grabación después de dos días de haberlo conocido. La experiencia traumática la bloqueó por un tiempo y no supo cómo reaccionar. Esta fue la razón por la que no lo denunció de inmediato.

En el 2022, la policía detuvo al agresor, quien pasó un año en prisión preventiva mientras estaban los procesos abiertos en su contra, para finalmente ser puesto en libertad en febrero 2023. Dicha situación desató indignación entre las afectadas, quienes están convencidas de que el caso legal estuvo manchado de corrupción. En ese momento, Castillo reprobó la decisión de las autoridades y dijo estar dispuesta a apoyar tanto a Bauche como a Nichols.

Un año más tarde, la cantante de 47 años continúa firme en su postura de solidaridad. Esto fue lo que dijo durante este fin de semana: "La verdad que es una una pena con Sarah (Nichols) y con Vanessa Bauche, que la quiero muchísimo. De hecho, acabamos de trabajar juntas en una serie y estoy en comunicación con algunas chicas que han sufrido esta violencia de esta persona. Yo lo único que puedo decir es que las apoyo con todo mi corazón y que estoy ahí para ellas".

Pascacio 'N' ha expresado que nunca violentó físicamente a Irán Castillo, a lo que ella comentó: "La violencia no es solo física. No es solo que golpees a alguien. La violencia también es psicológica y yo sí creo que es alguien que tiene muchas cosas que trabajar. Él tiene problemas y lo peor es que no lo reconoce. Ahora sí que mucha luz".

Fuente: Tribuna Sonora