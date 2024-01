Orlando Bloom y Katy Perry sorprenden con atuendos extraterrestres en Instagram

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Orlando Bloom, conocido por su papel en El Señor de los Anillos, volvió a sus raíces al lucir orejas protésicas en nuevas fotos compartidas en Instagram el domingo. El actor de 46 años se unió a su prometida, la estrella del pop Katy Perry, para unas imágenes impactantes en las que ambos llevaban prótesis alienígenas en sus rostros y orejas.

En las fotos, la pareja, que celebró su aniversario este mes, aparece vestida elegantemente con ropa formal, pero con un toque inesperado. Katy Perry, de 39 años, lució un vestido metálico brillante en tono champán con un corpiño de corsé y pliegues de acordeón. Completó su look con tacones altos a juego y una presentación extraterrestre que incluía orejas puntiagudas y cuernos en la frente.

En el pie de foto, Katy escribió: "espaciada y con los ojos estrellados", dejando a sus 206 millones de seguidores intrigados sobre el motivo de sus looks. La publicación ha generado más de 555 mil "me gusta" y numerosos comentarios de fanáticos que especulan sobre un posible regreso de la canción E.T.

Orlando Bloom interpretó el papel de Legolas en la famosa serie de películas El Señor de los Anillos. La peculiar publicación en Instagram no proporcionó más detalles sobre la razón detrás de los atuendos extraterrestres, pero los fanáticos expresaron su entusiasmo y sorpresa ante la extravagante presentación de la pareja.

Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron en 2019 y comparten una hija de tres años, Daisy Dove Bloom. La pareja se conoció en la fiesta posterior a los Globos de Oro en 2016. Aunque aún no han contraído matrimonio, su relación sigue siendo fuerte, y las fotos extravagantes en Instagram no hicieron más que aumentar la especulación y el interés de los fanáticos.

Fuente: Tribuna