Razzies 2024: 'Expend4bles' encabeza nominaciones, Jennifer Lopez y Megan Fox entre las "peores" actrices

Los Ángeles, California. - En una ceremonia que celebra lo que se considera el lado menos glorioso del cine, las nominaciones a los Premios Razzie 2024 fueron anunciadas, y la cuarta entrega de la franquicia de Sylvester Stallone, Expend4bles, lidera la lista con siete nominaciones.

Estos premios, que buscan destacar lo que se considera lo "peor" del cine anual, incluyen a artistas y películas en categorías como Peor Película, Peor Actor, Peor Actriz y más. Este año, figuras de renombre como Jennifer Lopez (por The Mother) y Megan Fox (por Johnny & Clyde) se encuentran entre las "Peores" actrices, compitiendo con Ana de Armas por Ghosted, Salma Hayek por Magic Mike's Last Dance y Dame Helen Mirren por Shazam! Furia de los dioses.

Megan Fox, además, aparece en la categoría de Peor Actriz de Reparto por su papel en Expend4bles, compitiendo con Kim Cattrall por About My Father, Bai Ling por Johnny & Clyde, Lucy Liu por Shazam! La furia de los dioses y Mary Stuart Masterson por 5 nights at Freddy's.

Megan Fox

En la categoría de Peor Actor, Vin Diesel es nominado por Fast X, junto con Russell Crowe por El exorcista del Papa, Chris Evans por Ghosted, Jason Statham por Meg 2: The Trench y Jon Voight por Mercy.

La película más nominada, Expend4bles, es la cuarta entrega de la exitosa franquicia, protagonizada por Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox y Andy García.

La categoría de Peor Película incluye títulos como The Exorcist: Believer, Expend4bles, Meg 2: The Trench, Shazam! La furia de los dioses y Winnie the Pooh: Sangre y miel.

La ceremonia de entrega de premios de los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies, se llevará a cabo el 9 de marzo de 2024. Estos premios, que son una parodia en tono humorístico de las distinciones más prestigiosas de la industria, fueron fundados en 1981 y son precedidos por los Premios de la Academia.

Es importante señalar que las nominaciones a los Razzies se determinan mediante un comité selecto antes de enviar las boletas a los miembros. Cualquier persona puede convertirse en miembro con derecho a voto de los Razzies pagando una cuota anual de 40 dólares o una membresía vitalicia de 500 dólares.

La satírica ceremonia anual de los Premios Razzie es conocida por su irreverencia hacia las producciones cinematográficas consideradas menos exitosas, ofreciendo una perspectiva única y cómica de la industria del cine.

Fuente: Tribuna