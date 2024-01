Shock en Televisa: Mara Patricia Castañeda afirma que Kenia Os es madre; esto dijo del niño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa acaban de quedar en completo shock, pues se ha filtrado en redes sociales un video de la reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, en el que afirmó con total seguridad que la joven cantante e influencer, Kenia Os, desde hace varios años que ya es madre, declarando esto del niño que podría tener cinco años o más.

Con tan solo 24 años de edad, Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, es una de las cantantes más famosas y con un futuro muy prometedor, por lo que evidentemente cada uno de sus movimientos es vigilado con lupa por sus millones de fans y también la prensa, por lo que la celebridad no se ha visto ajena a los escándalos y a los rumores sobre su persona, vida privada y laboral.

Pero ahora, este lunes 22 de enero del 2024, a través de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de La Comadrita, se compartió un impactante video en el que la entrevistadora de 58 años de edad afirma que la joven cantante estuvo en su canal de YouTube hace cinco años, tiempo en el que tendría solo 19 años de edad, y que tiene un hijo, señalando que ahora debe de estar más grandecito, pero que eso sabía, que tenía un bebé.

Kenia Os. Internet

En dicho video también se puede ver como es que su invitada queda con completamente sorprendida por las declaraciones de la líder de espectáculos en la empresa San Ángel y le cuestiona si es que entendió bien y se refería a la intérprete de temas como Malas Decisiones, y cuando ella dijo que sí, esta le aseguró que no era cierto que fuera madre, por lo que Mara declaró que ahí estaba su firma y que ya no hablaría del tema, pues de eso no estaban hablando.

Cabe mencionar que hasta el momento la joven cantante no se ha pronunciado ante estas tan polémicas declaraciones, pero se espera que pronto salga a dar un comunicado sobre lo anteriormente informado, y también que la periodista, Mara Patricia, salga a dar una aclaración de lo dicho, dado a que ya está comenzando a causar una gran conmoción y se ha vuelto la burla de varios usuarios en la red social.

