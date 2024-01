Taylor Swift no lo podía creer: Hermano de Travis Kelce la sorprende en partido de Chiefs

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Sin duda alguna la reconocida y muy querida cantante estadunidense, Taylor Swift, quedó en shock y no podía creer lo que veía, debido a que el jugador de futbol americano, Jason Kelce, que es el hermano mayor de su pareja, el también deportista, Travis Kelce, tuvo un inesperado gesto en pleno partido de los Chiefs de Kansas City, causando una gran sorpresa en su cuñada y afición.

Como se sabe, el pasado domingo 21 de enero del año en curso, el Highmark Stadium, ubicado en el Orchard Park, Nueva York, se llenó con miles de fans de la NFL, debido a que el equipo de Chiefs, de Kansas City se enfrentó en contra de los Buffalo Bills en la ronda divisional de la mencionada liga del futbol americano, el cual fue crucial pues los lleva un paso más adelanto del tan esperado Super Bowl LVIII.

Por esto precisamente la reconocida intérprete de temas como Karma estuvo presente en el mencionado estadio para apoyar a su pareja, donde de igual manera convivió con su suegra, Donna Kelce, su cuñada Kylie y el hermano mayor de Kelce, Jason, el cual se robó la atención de los miles de presentes y millones en redes sociales ante su inesperada celebración a uno de los touchdown que interceptó Travis.

Esto debido a que cuando el quarterback de los Chief, Patrick Mahomes lanzó un pase y Travis lo atrapó anotando un nuevo touchdown, acercándolos a su victoria de 27 puntos, Jason se quitó la camiseta y gritó a todo pulmón para festejar la situación, además de que se bajó del balcón para saludar a la afición, causando que la cantante se cubriera los ojos un momento ante la sorpresiva acción de su cuñado.

Pero esto no fue todo, debido a que el jugador de los Philadelphia Eagles mientras estaba paseando entre el público mostró tener un gran corazón, debido a que cargó a una pequeña fan de la creadora de temas como You Belong To Me, poniéndola a la altura suficiente para que Swift leyera su cartel y que también le saludara con la mano, conmoviendo a todos, incluida su cuñada, que encantada mostró su carisma a la menor.

