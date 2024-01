Tras 40 años en Televisa, Sylvia Pasquel llega furiosa a 'VLA' con dura noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber formado parte de Televisa por más de 40 años, la reconocida actriz y querida cantante, Sylvia Pasquel, recientemente dejó a todos en estado de shock al presentarse completamente furiosa ante las cámaras de Venga la Alegría, en donde decidió dejar las cosas en claro con sus fans y el resto de los reporteros, dando una dura noticia de su salud y dejar una impactante advertencia.

Como se sabe, la reconocida actriz de 71 años, debutó siendo apenas una jovencita en la empresa San Ángel en el año de 1968 con la telenovela Los Inconformes, tras lo que continuó formando grandes éxitos dentro de este y en el teatro, cómo Vaselina o Qué Pobres tan Ricos, El Manantial, Amarte es mi Pecado, entre muchos otros, sin embargo, hace un par de horas que apareció ante las cámaras del matutino de TV Azteca, con un contundente mensaje.

Como se sabe, en el mes de octubre del 2023, mientras que estaba en Italia para celebrar la boda de su nieta, Michelle Salas, desgraciadamente sufrió un accidente que le impidió asistir a esta unión matrimonial y la tiene en terapia física para su recuperación. Con este tema, la hija de Silvia Pinal fue acusada de estar pasada de copas y por eso cayó lesionándose, además de que hubo rumores de que su salud estaría en un estado grave por las mismas.

Es por ello que este lunes 22 de enero, en el matutino producido por Maru Silva fue contundente al señalar que ha decidido romper su estrecha relación con los medios de comunicación, dejando en claro que de ahora en adelante no se detendría a responder absolutamente nada, además de agregar que en el próximo inicio de la gira de su obra de teatro, No Soy Feliz, Pero Tengo Marido, no va a convocar a toda la prensa y solo va a invitar a unos cuantos para que estén presentes.

Pero, aún con esta ruptura de medios, que no ha declarado cuales será, señaló que también respondería solo temas de su carrera y temas de ella no de su familia, destacando que ya habían sobrepasado los límites, manejando el tema de su accidente con dolo y otros temas familiares que ya no piensa tolerar, que cayó y dejó que se hablara para evitar problemas, pero ahora iba a cortar con ello y hablaría del tema que quisiera cuando lo considere oportuno.

Finalmente, con su salud señaló que no está recuperada al cien por ciento y aún debe de estarse presentando a que le den terapia física, pero que no va a posponer más la gira de la mencionada obra de teatro, pero que es una profesional y no iba a fallar a ese compromiso con el que ya tiene bastante tiempo confirmada y seguirá adelante.

