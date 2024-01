Tras hundir a Andrea Legarreta, Sherlyn hace impactante confesión y sorprende a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtraran unos audios en los que hunde sin piedad a la reconocida actriz y polémica presentadora, Andrea Legarreta, recientemente la famosa actriz, Sherlyn, acaba de ser detenida por la prensa en el aeropuerto y fue cuestionada por esta presunta rivalidad, a lo cual reaccionó de manera inesperada tras hacer una impactante confesión de su vida, dejando sorprendidos a Televisa.

Como se sabe, después de que Anette Cuburu destrozara a Legarreta y la acusara de arruinarle la vida, revivieron en redes sociales un audio de la famosa actriz antes mencionada en el que insulta a la conductora, declarando que si seguía tratándola con malos modos, podría quitarle su puesto: "Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinc... vieja loca, que no ande de mamo... al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer", dice en el audio.

Aunque en su momento, la actriz de melodramas como Clase 406 empleó su cuenta de Instagram para desmentir esta situación, señalando que: "Andrea Legarreta y yo nos queremos bien y cuando hemos tenido algo que platicar lo hemos hecho como mujeres adultas y con amor. No busquen problemas donde no hay", la prensa no olvida con facilidad y al toparse con ella en el aeropuerto de la Ciudad de México, le cuestionaron al respecto.

Sherlyn. Internet

Pero, por su parte, la joven que por una temporada formó parte del elenco del programa Hoy, se negó completamente a hablar sobre el tema, y cuando le cuestionaron si apoyaba a la exintegrante de Venga la Alegría y si sostenía lo que en esos audios filtrados mencionada, esta comenzó a caminar y señaló que es una mujer que solo se enfocara en el proceso tan hermoso que se encuentra viviendo en la actualidad, pues espera ser madre por segunda ocasión.

Contrario al tema de Andrea, al hablar sobre su maternidad, fue abierta en su totalidad, impactando a todos al señalar que ya estaba en el proceso de extracción de óvulos y la preparación para que se le realice la inseminación artificial y poder convertirse en madre de nueva cuenta, esperando que esta sea una hermosa niña y su primogénito, André, tenga una hermanita, declarando una vez más que no le importan las críticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui