Adiós Telemundo: Por esta FUERTE razón, Frida Sofía no entró a 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este martes 23 de enero arrancó la cuarta temporada del exitoso reality La Casa de los Famosos en Telemundo, donde celebridades como Alfredo Adame, Mariana González, 'La Divaza', Christian Estrada y Aleska Génesis están participando, sin embargo, el público del proyecto se llevó una tremenda decepción debido a que uno de las favoritas de esta edición no ingresó a la casa.

Se trata de la influencer y modelo Frida Sofía, quien forma parte de una de las dinastías más polémicas de México, la familia Pinal, pues en la única hija de Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal. Aunque incluso Telemundo ya había dado un vistazo a la participación de la también joven cantante, esta no apareció en ninguna parte de la primera gala, causando una gran tristeza y enojo entre todos los televidentes.

En días pasados el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó que Frida no se podría unir a LCDLF debido a que tenía un problema con migración, ya que tendría asuntos pendientes en Estados Unidos: "Frida no puede venir a México por su situación migratoria. Ella es mexicana pero tiene la nacionalidad americana y me han dicho que tiene demandas, porque se peleó con una vecina. En otra ocasión la cacharon manejando en estado de ebriedad. Tiene problemas con la Ley. Por eso no puede venir".

Sin embargo, Infante fue desmentido durante la reciente emisión del programa Chisme no Like, donde aseguraron que la famosa influencer en realidad sí llegó a tierras mexicanas pero fue otro el motivo que le impidió unirse al reality: "Frida viajó a México y pasó la aduana norteamericana y no hubo ningún problema, no tiene nada que ver. Si tuviera problemas migratorios ya estaría detenida. Ella tiene demandas en la corte civil como problemas con sus vecinos", dijo Javier Ceriani.

Frida Sofía no entró a 'LCDLF'

Supuestamente hubieron dos situaciones que provocaron que la hija de 'La Guzmán' no estuviera en esta casa y una de ellas fue que no accedió a realizarse un test de antidoping. "Pero la realidad es que no quiso aceptar que le hicieran un chequeo de consumo". Al parecer, Frida había pedido dos cosas específicas a Telemundo pero no accedieron a cumplírselas: "Empezaron las negociaciones. Ella firmó un acuerdo previo. Frida Sofía pidió algunas condiciones, una de ellas tiene que ver con una asistencia para su salud mental, pero Telemundo no accedió".

Cabe resaltar que el conductor argentino no especificó cuál es la razón por la que Frida Sofía se negó a realizarse el antidoping: "La otra es el antidoping. Ella dijo que no, porque la abogada de Frida le dijo que no se lo hiciera porque después podría ser utilizado en su contra, y su abogada sabe, aunque queremos mucho a Frida, ella es especial y su abogada prefiere cuidarla". Se espera que Frida Sofía en breve comparta las razones por las que no entró en La Casa de los Famosos.

Fuente: Tribuna