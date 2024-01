Adiós Televisa: Galilea Montijo confirma que Andrea Legarreta deja 'Hoy' por terrible razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la famosa presentadora y reconocida actriz de melodramas, Andrea Legarreta, está dando mucho de que hablar debido a que le ha dicho adiós a Televisa, por lo que hace unos minutos que su colega, la polémica actriz y conductora, Galilea Montijo, recientemente confirmó que tras 25 años al aire, va a dejar el programa Hoy debido a una muy terrible razón.

Legarreta en los 23 días que va de este año 2024, no ha tenido su mejor momento, debido a que ha enfrentado dolorosas perdidas, ataques por parte de Anette Cuburu, Alfredo Adame y más rumores alrededor de su aparente romance con alto mando de la empresa San Ángel, que incluso involucró la duda sobre la paternidad del que fue su esposo por más de dos décadas, Erik Rubín, con la menor de sus dos hijas en común.

Y ahora, la mañana de este martes 23 de enero, la reconocida actriz de la obra de teatro, Vaselina, se ausentó del matutino de la empresa San Ángel de manera inesperada, lo cual llamó la atención de sus millones de espectadores, dado a que se suponía se presentaría para el pesaje del Reto 21, el nuevo reality que se realiza al interior de la emisión y del que había hablado en más de una ocasión.

Andrea no está en Hoy. Instagram @andrealegarreta

Contrario a otras ocasiones, la presentadora de Netas Divinas dio informes de esta inesperada falta, revelando que Andrea iba a tener que dejar el programa por varios días por problemas de salud, pues tiene Influenza A: "Le queremos mandar un beso a nuestra 'Bebabest', mi Andy porque pues dio resultado influenza tipo A, ya sabíamos de su hijita también, de Nina, que lo tenía, les mandamos besos a las dos. Y ya lo sabe, cuídense mucho también en casa, recupérate pronto 'Bebabest'".

Ante este hecho todos los presentadores, como Tania Rincón le enviaron sus mejores deseos. Cabe mencionar que el pasado lunes 22 de enero Legarreta ya había revelado que se sentía un poco indispuesta, dando señales de su enfermedad: "La verdad es que no voy a poder hacer ahorita ejercicio porque traigo una tos extraña, tengo a Nina con influenza, yo me he cuidado mucho porque no quiero que se me vaya a complicar esto".

