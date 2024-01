Adrián Di Monte revela toda la verdad tras divorcio de Sandra Itzel; hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas, Adrián Di Monte, acaba de brindar una reveladora entrevista con Venga la Alegría, en la cual finalmente ha confesado toda su verdad con respecto a su tan polémico divorcio con la reconocida y famosa actriz, Sandra Itzel, además de que ha hecho una fuerte confesión sobre las acusaciones de violencia domestica de las que ha sido señalado.

El actor de Televisa recientemente decidió hablar abiertamente de su relación con Sandra en una entrevista para el programa Venga la Alegría, luego de que la cantante lo señalara de violentarla de distintas formas durante su matrimonio. A pesar de que Itzel relató durante su participación en el podcast Hablemos de Tal, conducido por Un tal Fredo, distintas situaciones de humillaciones e infidelidades, Di Monte acaba de confesarse al respecto.

El exparticipante de Inseparables en dicha entrevista reconoció que su relación con la mexicana no fue sana: "En algún momento se convirtió en lo que dices, una relación codependiente o tóxica, de quiero estar a tú lado, no importa, aunque ya no somos compatibles, o sea, había un estira y encoge, falta de decisión de mi parte, falta como se dice acá en México, falta de omelette, de poder poner las cosas y decir tajantemente no te quiero lastimar, pero ya entendamos que no somos y te dejo ir para yo vivir mi vida, pero también yo la quería, entonces acepto que fue una cosa tóxica de que te quiero, no te quiero perder".

Sin miedo al qué dirán, Adrián admitió públicamente ante las cámaras de TV Azteca que engañó a su ahora expareja: "Sí cometí mis errores, sí fui infiel, o sea, yo soy sincero, yo lo digo, sí fui infiel, estuvo mal ser infiel, estuvo mal el coqueteo, es más el Adrián de hoy te dice que un simple coqueteo en redes sociales en DM (mensaje directo) en ser infiel. Está mal y lo reconozco, estuvo mal, pero no soy un monstruo".

Con relación a las acusaciones de violencia que Sandra ha realizado en su contra, el artista de 33 años replicó: "Nunca, nunca golpeé, nunca amenacé, nunca… discusiones… ¿qué pareja no tienen discusiones?, ¿qué pareja no se dice dos o tres cosas?, y más cuando eran unos mocosos". Finalmente, el actor cubano le pide a su ex que más allá de todo lo que vivieron como pareja, ahora puedan llegar a un acuerdo para divorciarse de la mejor manera posible.

Es por este hecho que el exparticipante de Reto 4 Elementos le pidió contundentemente que olvide sus errores y busque lo bueno que vivieron: "Aceptar lo bonito y lo malo aprender de eso, y dejar ir, porque si realmente amas a una persona o si realmente la amaste a una persona, pues la dejas ir. Los dos cometimos errores, esto es de dos siempre, por más que la otra parte, o sea, acá es perfecto y tú tienes la culpa, o sea yo no tengo ningún problema en reconocer mis errores".

Fuente: Tribuna del Yaqui