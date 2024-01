Alerta en Televisa: Coco Máxima revela que su vida está en peligro; asesinaron a su amiga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida activista transgénero, Coco Máxima, de nueva cuenta se encuentra en el centro del ojo público y ha despertado las alertas en Televisa, debido a que en una reciente entrevista acaba de revelar que su vida está en riesgo, señalando que tiene el presentimiento de que le quedaría poco tiempo en este mundo, especialmente después del asesinato de querida amiga.

Máxima tras convertirse en ser la primera mujer transgénero en una novela, debutando en El Amor No Tiene Receta, empleó sus redes sociales para confesar que tenía varios días desde que había recibido varias amenazas de muerte debido a que es miembro de la Comunidad LGBTQ+, lo cual desgraciadamente la tiene completamente aterrada tras haber recibido la desgarradora noticia de que una de sus amigas fue asesina.

Dicha amiga se trata de la reconocida doctora y activista transgénero, Samantha Fonseca, la cual pocos días antes la reconoció por su dedicación y lucha en defensa por los derechos humanos de las poblaciones diversas, en lo que ambas trabajaban a la par. Según los informes alrededor de este asesinato ocurrido el pasado 13 de enero, Fonseca fue una víctima elegida a conciencia y fue planeado hasta el más mínimo detalle, pues tras salir de visitar a su pareja del Reclusorio Sur y abordar un vehículo, le dispararon justo en el momento en que este redujo la velocidad al pasar por un tope.

Después de que se enteró de este lamentable crimen, la reconocida estrella de la novela de Juan Osorio, expresó completamente devastada: "No, no, no. Es terrible. Ayer hablé con ella. Me invitó a una movilización por la dignidad de las mujeres trans que era hoy (15 de enero) y la asesinaron un día antes. No lo puedo creer. Ella hizo una gran labor. ¡Es la quinta asesinada en el año!", mostrando su preocupación.

Y ahora, tras una semana de su terrible perdida, brindó una entrevista a la revista TV Notas, en la cual declaró que sentía que le quedaban poco tiempo de vida y quería alertar a toda la comunidad transgénero: "No sé cuánto tiempo más dure viva. Porque soy activista y ahora más con el personaje de la novela. Esto es una alerta. Quiero que toda mi comunidad esté alerta de no estar solas por la noche. No ir solas a ningún lado. Estamos en peligro".

Ante este hecho, la colega de Nicola Porcella habló de lo alarmada que se sentía pues sentía como si las cazaran una a una y que ella estaba segura que pronto tendría el mismo destino: "No puede ser posible lo que está sucediendo. Están matando a una persona por semana. Nos están exterminando. Están matando a las representantes a sangre fría en la calle. Eso es inhumano. No sé cuánto tiempo más esté viva yo".

Sobre su temor, declaró que lo asumía por las amenazas pasadas y sus similitudes con Samantha: "Ambas estábamos tratando de hacer el cambio. De seguir luchando. Estoy muy preocupada. Tengo el corazón destrozado. Las representantes trans estamos en peligro. Temo por mi vida", señalando que esperaba vivir lo suficiente para terminar el melodrama que graba bajo la dirección del padre de Emilio Osorio: "Sólo espero que me dejen vivir para terminar la novela y que ahí quede mi legado, pero necesito que pidan mucho por mí para lograrlo viva".

