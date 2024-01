Alicia Machado termina y humilla a Christian Estrada; así responde el actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exreina de belleza y reconocida actriz de melodramas, Alicia Machado, recientemente se presentó en una entrevista en la que reveló que había terminado su relación sentimental con el famoso y guapo modelo, Christian Estrada, al cual humilló con sus declaraciones, mismas a las cuales el joven actor de Televisa le brindó una muy contundente respuesta a través de sus redes sociales.

Pero ahora, tras varios meses de esta reconciliación, Machado al presentarse en el programa Pica y Se Extiende, para hablar de sus nuevos proyectos, al ser cuestionada por el galán, reconocida que todo había terminado con él y expresó que estaba mejor de esa manera: "Estoy soltera, sin compromiso, terminé mi relación definitivamente con Christian Estrada; no tengo nada que ver con él. Le deseo lo mejor".

Ante este hecho, cuando le cuestionaron por más detalles, ella simplemente dijo que no había nada de que hablar y solo podía reconocer que nunca debió involucrarse con el exprometido de Ferka: "No tengo nada bueno ni malo que decir de él, pero bueno pasan cosas. Estoy feliz y fue la mejor decisión que he tomado. Creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento. Le deseo lo mejor si entra o no a la La Casa de los Famosos".

Por estos comentarios, el expresentador de Guerreros 2020 a través de su cuenta de Instagram le respondió: "A pesar de todo, te he querido como a nadie, porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es. Me quedo con saber que fui parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente de que te quise bien, pero cuando algo no funciona, la culpa es compartida, no hay buenos ni malos. Te deseo lo mejor, para mí, fuiste la mejor".

Christian responde a Alicia. Instagram @estradac11

