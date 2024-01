América Ferrera, nominada al Oscar, lamenta ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en categorías principales

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reciente nominación de la película Barbie a los Premios Oscar 2024 ha generado una mezcla de emociones entre los fanáticos y las celebridades, especialmente por la ausencia de nominaciones para Margot Robbie y Greta Gerwig en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director, respectivamente. A pesar de la destacada actuación de Robbie y la brillante dirección de Gerwig, ambas fueron pasadas por alto en las nominaciones, dejando a los seguidores y a la propia América Ferrera, quien interpreta a Gloria en la película, con sentimientos encontrados.

América Ferrera, quien obtuvo una merecida nominación a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación memorable como Gloria, expresó su sorpresa y decepción por la omisión de Robbie y Gerwig en las categorías principales. En una entrevista con Variety el martes 23 de enero, Ferrera compartió sus sentimientos, declarando que "no puede creer" el desaire de la Academia. "Me decepcionó increíblemente que no estuvieran nominadas", comentó la actriz de 29 años.

Ferrera elogió el trabajo de Greta Gerwig, afirmando que la cineasta había realizado todo lo posible para merecer la nominación. "Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", expresó Ferrera sobre la ausencia de Gerwig en la categoría de Mejor Director.

América Ferrera

En cuanto a Margot Robbie, Ferrera destacó la increíble actuación de la actriz en Barbie, describiéndola como una "maga como actriz frente a la pantalla". Ferrera elogió la habilidad de Robbie para aportar corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. "En mi opinión, ella es una maestra", añadió Ferrera.

Los desaires de Robbie y Gerwig en las categorías de actuación y dirección sorprendieron a muchos, especialmente después de que ambas fueran nominadas en los recientes Golden Globe Awards y Critics Choice Awards. Aunque Robbie recibió más nominaciones para los próximos premios SAG 2024 y los premios BAFTA 2024, la omisión de Gerwig como Mejor Directora también se hizo evidente en esta última ceremonia.

América Ferrera, sin embargo, se mostró emocionada por su propia nominación a Mejor Actriz de Reparto y expresó su deseo de brindarle a la película de Robbie y Gerwig un merecido Premio Oscar. "Ni siquiera puedo creer que esto sea real", afirmó Ferrera sobre su nominación.

Éxito y Reconocimientos de América Ferrera:

El 2024 está siendo un año destacado para América Ferrera, quien, además de su nominación al Oscar, ha sido reconocida con el premio See Her en los Critics Choice Awards 2024. Este premio distingue a las protagonistas de la pantalla grande que abogan por la igualdad de género. En el 2007, Ferrera fue incluida en la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Fuera de la pantalla, Ferrera es conocida por su impacto como activista, luchando por el reconocimiento de los latinos en el extranjero. Casada con Ryan Piers Williams, Ferrera ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica y continúa siendo una figura influyente y comprometida.

La Trayectoria de América Ferrera:

Nacida en Los Ángeles, Ferrera, de 39 años, ha destacado en la actuación desde una edad temprana. Su primer proyecto en pantalla fue la película Ritmo latino cuando tenía solo 18 años. Sin embargo, fue su papel en la serie Ugly Betty lo que la catapultó a la fama internacional, obteniendo un Globo de Oro y un Premio Emmy.

Otros Latinos Nominados al Oscar 2024:

Los Premios de la Academia también han reconocido el talento latino en la edición de 2024. Además de la nominación de América Ferrera por "Barbie" como Mejor Actriz de Reparto, otros latinos destacados incluyen a Rodrigo Prieto por "Los asesinos de la Luna" en la categoría de Mejor Fotografía y a Maite Alberdi por "La memoria infinita" en la categoría de Mejor Película Documental.

La noticia de las nominaciones al Oscar 2024 ha consolidado la presencia y contribución significativa de los latinos en la industria del cine, subrayando la diversidad y calidad de los talentos hispanohablantes en el séptimo arte.

Fuente: Tribuna