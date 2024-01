Drama en TV Azteca: Exhiben a Ricardo Casares al hacerle 'desprecio' a Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se ha desatado un nuevo drama entre sus celebridades, debido a que recientemente se ha filtrado un video en el que se puede ver al famoso y reconocido presentador, Ricardo Casares, junto a su colega, la conductora, Flor Rubio, al hacer un supuesto desprecio a la famosa actriz de melodramas y también cantante, Cynthia Rodríguez, en vivo de Venga la Alegría.

Como se sabe, en el mes de agosto del 2023, los dos exintegrantes de La Academia recibieron a su primer hijo en común, León Rivera Rodríguez, el cual desde ese momento ha destacado por la gran adoración que sus padres sienten por él y compartiendo fotografías al lado del menor, en las cuales cuidan mucho que su rostro no se ve en las imágenes que comparten de su primogénito.

Y a seis meses de su nacimiento, el pasado sábado 20 de enero, la pareja celebraron su bautizo con una inmensa fiesta en la que se nota que no escatimaron en gastos, con la temático del Rey León, obra en la que Rivera debutó como actor y por el cual nombraron León a su pequeño. En dicha celebración contaron con familiares yu amigos cercanos del medio, tanto del Ajusco como de Televisa, destacando principalmente la presencia de las presentadoras Kristal Silva y Laura G.

Pero, pese a que fueron varios de los presentadores del matutino producido por Maru Silva, se filtró que Rubio y Casares no fueron invitado, pese a la aparente cercana relación que mostraron tener ante las cámaras, hecho que causaría una evidente molestia entre ellos, misma que habrán dejado en exhibición en vivo de dicho programa al presentar la nota con los videos de este momento.

Y aunque no dijeron nada malo, en la cuenta de X, antes Twitter, del periodista Hugo Alexander Maldonado, afirmó que le hicieron un desprecio negándose a hablar del tema pese a que sí pasaron al aire imágenes del festejo: "Tras no haber sido invitados al bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, Flor Rubio y Ricardo Casares se negaron a comentar la nota en Venga la Alegría, y simplemente cambiaron el tema. ¡Por lo menos le hubieran avisado al de la cabina!", agregando que: "En Ventaneando, el tema simplemente no se tocó. ¡LO IGNORARON!".

Fuente: Tribuna del Yaqui