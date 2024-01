'Exatlón México': ¿Qué equipo gana el Duelo de los Enigmas Hoy, martes 23 de enero de 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de que comience el siguiente episodio de Exatlón México, varias páginas de spoilers de dicho reality deportivo, han salido a revelar si es que los Rojos o los Azules van a ganar el premio más importante de la noche, el Duelo de los Enigmas, la noche de este martes 23 de enero del 2024, además de agregar un detalle que tiene a todos al borde del asiento.

Cada martes en el famoso reality deportivo transmitido por TV Azteca, ambos equipos se enfrentan para conocer quién se llevará el misterioso premio que los altos mandos preparan para ellos y motivarlos a superarse en la competencia, en la que deben de alcanzar 10 puntos, siendo el primero en llegar a 10 victorias de manera colectiva se llevará el premio, el cual descubren después de que se obtiene la victoria.

Este enfrentamiento es denominado como el Duelo de los Enigmas, debido a que la recompensa al final de la competencia se encuentra oculta en tres cajas en forma de estrella, el equipo en conjunto debe de elegir una caja o cada quién puede decidir la caja que más le gusta, por ejemplo si 2 eligen la caja tres cada uno obtendrá el premio que está escrito en ella, siendo una denominada la 'Caja Maldita'.

Y ahora, a pocas horas de que se estrene este episodio, el canal de YouTube de Proyecto TV acaba de lanzar el spoilers de que supuestamente sería el equipo de Macky González el que se alzaría victorioso, pero no solo eso, si no que todos elegirían el mejor premio, destacando que en las filtraciones que se tiene se ve a todos celebrando con gran emoción y mucha felicidad, sin embargo, no revelaron qué es lo que se llevaron.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de simples especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente directa de la empresa, y no es 100 por ciento seguro los adelantes antes mencionados, por lo que será hasta la noche de este martes 23 de enero, que se transmita la competencia, que se va a saber si los Famosos o los Contendientes celebrarán este triunfo.

Fuente: Tribuna del Yaqui