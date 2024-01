John Cooper de Skillet critica fuertemente la canción de Demi Lovato a favor del aborto

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El líder de la banda Skillet, John Cooper, ha expresado contundentemente su desaprobación hacia el activismo a favor del derecho a decidir, señalando a la cantante Demi Lovato por su canción Swine, la cual aborda el tema del aborto. Cooper calificó la canción como "encapsuladora de tanta maldad" y la considera un ejemplo de narcisismo y maldad pura.

Durante una entrevista reciente, Cooper arremetió contra lo que él percibe como una tendencia en la sociedad estadounidense, señalando que celebridades como Lovato contribuyen a la normalización del aborto. Haciendo referencia a las estadísticas de aborto en el país, Cooper expresó su preocupación por la cantidad de bebés que son abortados anualmente, describiéndolo como "una locura". Además, sugirió que los padres deben estar preparados para explicar a sus hijos las posturas de las celebridades sobre el tema y cómo estas pueden influir en la sociedad.

Específicamente, Cooper dirigió sus críticas hacia Swine, la canción de Demi Lovato que aborda el tema del aborto y que fue lanzada en el primer aniversario de la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema. La letra de la canción, según Cooper, refleja lo que él considera un argumento pro-vida contundente: la idea de que las personas no abortan porque no pueden pagar el embarazo, sino porque buscan libertad sexual sin restricciones.

Lovato, por su parte, ha anunciado que las ganancias netas de Swine se destinarán al Fondo de Justicia Reproductiva de la Fundación Demi Lovato, que apoya a organizaciones sin fines de lucro proelección, como NARAL Pro-Choice America, Plan C y The National Network of Abortion Funds.

Cooper concluyó su crítica describiendo la canción como un ejemplo de narcisismo y maldad, argumentando que Lovato defiende la idea de que el aborto es una elección basada en el deseo personal sin tener en cuenta las implicaciones éticas. La polémica en torno a la canción y sus mensajes sigue generando debate en el ámbito musical y social, destacando las diferencias de opinión sobre el tema del aborto en la sociedad contemporánea.

