Llanto en Televisa: Cristian Castro confirma problemas de Verónica Castro: "Está enferma"

Ciudad de México.- Desde hace varios años han surgido rumores y especulaciones sobre el porqué Verónica Castro abandonó el ambiente artístico y aunque se mencionó mucho el escándalo de Yolanda Andrade como principal motivo, sin embargo, fuentes cercanas a ellas resaltaron problemas de salud. Luego de múltiples especulaciones, ahora el hijo de la famosa, Cristian Castro, confirmó que su madre lleva tiempo enferma.

Luego de que medios sudamericanos informaran que la también presentadora de televisión se encontraba delicada, el intérprete de temas como Azul dio una entrevista al programa Secretos Verdaderos, junto a su novia argentina Mariela Sánchez, y comentó que 'La Vero' no está tan enferma como muchos piensan: "La verdad es que ella está actuando a que está enferma, porque me quiere de… te juro por Dios, las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver".

Sí, según Cristian, la protagonista de novelas de Televisa solo estaría mintiendo sobre su salud para obligarlo a que regrese a México a visitarla: "Yo eso es lo que pienso, en mi mente digo 'cuando yo llegue a ver a mi madre, ella va a estar bien, ella se va a componer en un minuto cuando nos veamos, yo la abrace, le doy un beso, nos miramos, la sigo abrazando y ahí se le van todas las enfermedades que pueda tener'".

Tras minimizar las especulaciones sobre el estado de salud de Vero, Cristian confesó que no está de acuerdo con el 'look' actual de su famosa madre. "Yo quisiera que se tiña el pelo, que se tiñera las canas, lo único que le pido es 'ma, por favor teñíte las canas’, pero…", declaró el artista. Por otra parte, la novia de Castro reveló que mantiene una excelente relación con Verónica, pese a que aún no la conoce personalmente.

Mi suegra me habla a mí directamente", dijo Mariela.

A lo que Cristian agregó: “Olvídate que ya no me habla a mí, ahora le manda TikToks todo el día a Mariela". Finalmente, la feliz pareja reveló que será en las próximas semanas cuando viajen a México para que Verónica Castro conozca a la argentina que le robó el corazón a Cristian. "Vamos ahora en 10 días o 15", apuntó Sánchez. Cabe resaltar que la propia Vero dio una entrevista a Ventaneando y confirmó que efectivamente no estaba bien de salud, por lo cual había decidido no volver a Acapulco y quedarse en México al cuidado de su hijo Michel.

Fuente: Tribuna