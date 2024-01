Mayela Laguna revela que su hijo suplica volver a ver a Luis Enrique Guzmán y él no quiere

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace casi 6 meses el nombre de Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de doña Silvia Pinal, ha estado en todos los titulares de la prensa pues anunció que Apolo supuestamente no era su hijo biológico, lo cual derivó en una fuerte controversia y además un problema legal. Y es que el empresario realizó una prueba de ADN al menos sin consentimiento de la madre, Mayela Laguna, quien asegura que él sí es su padre.

Hace algunas horas, la ahora conductora de autos de alquiler reapareció ante la prensa para contar avances en el caso y explicó que debido a un cambio de agenda por parte de las autoridades, no se realizó la prueba de ADN de su hijo menor con Luis Enrique este 23 de enero. La excuñada de Alejandra Guzmán manifestó que seguirá esperando en que se realice este procedimiento, pues insistirá en llegar hasta las últimas consecuencias.

El Incifo (Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses) nada más mandó a un perito, cuando el juez exigió dos peritos, el juez es imparcial y volvió a mandar el memo al Incifo para que sean dos", explicó Laguna a la prensa.

Además, Mayela explicó que por el momento no piensa que la familia Guzmán Pinal esté involucrada en este cambio de fecha, y externó su confianza en que las autoridades mexicana realicen perfectamente su labor en este caso. "No quiero pensar nada malo, yo creo en las leyes, por eso es que estoy haciendo todo esto porque creo en las leyes, no quiero pensar nada malo. Si el juez de la audiencia del 30 de noviembre exigió dos peritos, así debe de ser".

Luis Enrique Guzmán sigue sin buscar a Apolo

Incluso, Maye detalló por primera vez que Luis Enrique no actuó de forma legal porque mandó a realizar la prueba de ADN a su hijo hasta Canadá. Por otro lado, comentó que debido a que en este proceso Luis Enrique se reencontraría con el niño, Laguna compartió una desgarradora noticia y es que contó que su hijo estaba muy emocionado por reencontrarse con su padre, a pesar de que él lleva meses desconociéndolo.

Dice 'mi papi, uy, sí, mi papi, lo voy a ver', y me dice 'si mi papá me quiere llevar a su casa, tú vas conmigo', porque han sido ocho meses de estarlo conteniendo, de estarle pidiendo al señor Luis Enrique que vea a su hijo y nada de eso ha pasado", confesó la también empresaria.

Finalmente, Mayela cerró la entrevista asegurando que cuando la justicia le dé la razón, no se opondrá a que el menor conviva con los integrantes de la dinastía Pinal. "Es un niño que a todos nos daba mucha felicidad, o sea, a todos, y yo dejaba que conviviera con ellos por lo mismo, porque yo a todos los veía muy felices, a la señora Pinal la veía muy bien con él", concluyó.

