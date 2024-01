Nominados a los Premios Razzie 2024, lo peor del cine del año; 'Los Indestructibles 4' lidera la lista

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La temporada de premios sigue su curso, y mientras películas como Oppenheimer y series como Succession continúan acumulando elogios, la otra cara de la moneda también tiene su reconocimiento. Los Premios Razzie, que destacan lo peor del cine, han revelado sus nominaciones para este año, y Los Indestructibles 4 encabeza la lista con siete menciones.

Estos galardones, creados en 1980 como una parodia de los Premios Oscar, se han convertido en una tradición anual para señalar las producciones cinematográficas que no lograron conquistar al público ni a la crítica. Este año, la película de acción Los Indestructibles 4 ha sido objeto de críticas feroces, llevándose siete nominaciones en distintas categorías.

La película, considerada por algunos como otra entrega de una franquicia que ha perdido su brillo, competirá en categorías como Peor Película, Peor Director y Peor Guion. Los organizadores de los Razzie no han escatimado en comentarios irónicos al describir la cinta como "otra entrega de una franquicia que se desvanece más rápido que la agudeza mental del ‘ganador’ de un Razzie, Donald Trump".

Pero Los Indestructibles 4 no está sola en la carrera por los indeseados premios. Winnie The Pooh: Miel y Sangre y El Exorcista: Creyentes comparten el protagonismo con cinco nominaciones cada una. La primera es tildada como "una difamación -y defecación- de dos de los personajes más queridos de Kiddie Lit, ‘reimaginando’ a los abrazables habitantes del Bosque de los Cien Acres como viciosos asesinos en serie caníbales". Mientras que la segunda, un remake/rip-off cincuenta años después, es descrita como "horripilante en formas no intencionadas".

En cuanto a las categorías de actuación, nombres destacados de Hollywood como Ana de Armas, Megan Fox, Russell Crowe y Jennifer López han sido reconocidos, pero no precisamente por sus destacadas interpretaciones. Sus participaciones en películas como Ghosted, Johnny & Clyde y La madre les han valido nominaciones en las categorías de Peor Actriz y Peor Actor.

La lista completa de nominados incluye categorías como Peor Pareja, Peor Precuela, Remake o Secuela, y Peor Dirección, entre otras. Cabe destacar que estos premios, a pesar de su naturaleza satírica, han ganado reconocimiento y se han convertido en una parte divertida pero contundente de la temporada de premios.

Los ganadores de los Premios Razzie 2024 se darán a conocer un día antes de la gala de los Oscar, el 9 de marzo. Aunque la atención del mundo cinematográfico suele estar centrada en las victorias, estos galardones nos recuerdan que, a veces, es igual de importante reconocer las producciones que no alcanzaron las expectativas. A continuación, la lista completa de nominados a los premios Razzie:

Peor película

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Megalodón 2: La fosa

¡Shazam! La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

Peor actriz

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - El último baile de Magic Mike

Jennifer López - La madre

Helen Mirren - ¡Shazam! La furia de los dioses

Peor actor

Russell Crowe - El exorcista del papa

Vin Diesel - Fast & Furioux X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Megalodón 2: La fosa

Jon Voight - Mercy

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall - Todo sobre mi padre

Megan Fox - Los indestructibles 4

Bai Ling - Johnny & Clyde

Lucy Liu - ¡Shazam! La furia de los dioses

Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddys

Peor actor de reparto

Michael Douglas - Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Mel Gibson - Confidential Informant

Bill Murray - Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Franco Nero - El exorcista del papa

Sylvester Stallone - Los indestructibles 4

Peor pareja

Cualquier par entre los indestructibles de Los indestructibles 4

Cualquier par entre los inversores que pagaron 400 millones para los derechos de El exorcista

Ana de Armas y Chris Evans - Ghosted

Salma Hayek y Channing Tatum - El último baile de Magic Mike

Pooh y Piglet como asesinos - Winnie the Pooh: Sangre y miel

Peor precuela, remake o secuela

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y la llamada del destino

Winnie the Pooh: Sangre y miel

Peor dirección

Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Sangre y miel

David Gordon Green - El exorcista: Creyentes

Peyton Reed - Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Scott Waugh - Los indestructibles 4

Ben Wheatley - Megalodón 2: La fosa

Peor guion

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y la llamada del destino

¡Shazam! La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

