¿Nuevo divorcio en Televisa? Reportan separación de Yuri y ella envía contundente mensaje

Ciudad de México.- La querida cantante Yuri por fin rompió el silencio y compartió si es verdad que se encuentra en proceso de divorcio con su esposo Rodrigo Espinoza, tal como lo aseguró la revista TVNotas la semana pasada. Como se recordará, el pasado 2023 fue el año de las separaciones en Televisa, el espectáculo mexicano e internacional, ya que muchos matrimonios y parejas anunciaron sus rupturas.

Luego de que un supuesto allegado a la retirada actriz de novelas asegurara que ella y Rodrigo podrían estar separándose, ahora Yuri compartió que esta noticia era falsa y especificó que ella y su marido continúan juntos y felices como siempre: "A todas, ahorita es la moda, ya divorciaron a Maribel Guardia, a Lorena Herrera, ahora me divorciaron a mí", dijo la artista en entrevista para el programa Despierta América.

La intérprete de Detrás de mi ventana manifestó que por el momento no tiene contemplado terminar su relación sentimental, e incluso destacó que semanas atrás festejó sus casi 3 décadas de matrimonio. "No, para nada, gracias a Dios todavía sigo con mi flaco Rodrigo, felices, ya cumplimos 28 años de casados, lo celebramos. Ustedes vieron la celebración a través de mis redes, no me estoy divorciando. El día que me divorcie, que no lo creo, yo les diré a mi público".

Yuri, quien abandonó las novelas por un pacto que hizo con su marido que no quería verla besando a otros hombres, negó ser una pareja celosa, destacando que Rodrigo es un hombre de Dios y no le da motivos que le generen ese tipo de emociones. "No, cero además a esta edad, ya estoy muy viejita yo para andar celando, olvídense... Yo veo su mirada cuando hay muchachas hermosas y también yo cuando veo muchachos hermosos digo: '¡Oh, wow!', hasta ahí", subrayó al respecto.

Finalmente, la estrella de realitys como ¿Quién es la máscara? arremetió contra la publicación que inició el rumor de su divorcio. "Es una revista que destruye familias, destruye gente, ese es su labor y que Dios los bendiga, porque yo creo que cuando tú siembras eso en la gente obviamente se te regresa tarde o temprano", expresó la intérprete veracruzana.

