Oliver Stone critica a Ryan Gosling por participar en la película de Barbie: "Está perdiendo el tiempo"

Los Ángeles, California. - El legendario cineasta Oliver Stone no escatimó críticas al actor Ryan Gosling por su participación en la película de Barbie del año pasado, que alcanzó la asombrosa cifra de mil millones de dólares en taquilla. Stone, conocido por sus opiniones sin filtro, arremetió contra Gosling y cuestionó la dirección actual de Hollywood hacia la fantasía.

En una entrevista, Oliver Stone, de 77 años, fue preguntado sobre la posibilidad de dirigir una secuela de Barbie, a lo que respondió sin titubear: "Ridículo. Ryan Gosling está perdiendo el tiempo si está haciendo esa m*** por dinero. Debería estar haciendo películas más serias". Stone expresó su descontento con lo que percibe como una "infantilización de Hollywood", donde, según él, predominan la fantasía y la falta de seriedad en las producciones cinematográficas.

Incluso las películas de guerra se han convertido en fantasía", añadió Stone. Criticó también a franquicias como Fast and Furious y John Wick, expresando su desagrado por la dirección que han tomado estas películas de acción modernas.

'Barbie'

Contrario a las opiniones de Stone, la película de Barbie ha sido un éxito arrollador, generando más de mil millones de dólares en taquilla y recibiendo reconocimientos en la temporada de premios. La directora Greta Gerwig, conocida por proyectos de menor escala como Lady Bird y Little Women, dirigió la película de Barbie, marcando un cambio en su carrera.

La actriz principal, Margot Robbie, también productora de la película, reveló recientemente su interés en dirigir en el futuro. A través de su compañía de producción Lucky Chap, Robbie ha contribuido al éxito de proyectos como I, Tonya, Promising Young Woman y Saltburn. Barbie, sin embargo, se destacó como su éxito más rotundo hasta la fecha.

Stone, reconocido por dirigir películas políticas con tintes izquierdistas como Born On The Fourth Of July, JFK y Wall Street, ha estado envuelto en la polémica en los últimos años por sus entrevistas con Vladimir Putin y su documental Ukraine On Fire. Además, el cineasta sirvió como presidente del jurado internacional en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo de 2022 en Arabia Saudita, un evento que generó controversia por ser percibido como una campaña de propaganda para mejorar la imagen pública del Estado saudí.

En su discurso durante la ceremonia de apertura, Stone defendió al régimen saudí como "incomprendido en el mundo actual" y alentó a los críticos a visitar el país para ver los cambios y reformas por sí mismos.

Fuente: Tribuna