Se volvió mujer: Tras pleito con Galilea Montijo, exactor de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien ha trabajado para Televisa durante más 40 años y que hace un tiempo los traicionó uniéndose a TV Azteca, dio una grata sorpresa a los televidentes debido a que este lunes 22 de enero reapareció en el programa Hoy compartiendo una gran noticia. Se trata del querido Ernesto Laguardia, quien formó parte de este matutino pero renunció al proyecto en medio de rumores de un pleito con Galilea Montijo.

El intérprete es reconocido por su participación en melodramas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Alondra, Amor real, Alborada y Corona de lágrimas. Mientras que entre 2003 y 2013 formó parte del elenco del matutino de Las Estrellas, donde él mismo confesó haber tenido problemas. Y aunque nunca ha revelado nombres, se dice que tenía nula química con 'La Gali' y que también tuvo roces con Andrea Legarreta.

Cuando Laguardia se quedó sin contrato de exclusividad, se mudó a las filas de la empresa del Ajusco, donde fue el antagonista de la novela Las Malcriadas. Ernesto, quien se volvió mujer hace algunos años para la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, también fue conductor invitado de Venga la Alegría y aunque ya volvió a trabajar para Televisa, meses atrás impactó al tener una reunión con una productora de novelas de TV Azteca y Pati Chapoy.

Durante la mañana de ayer lunes 22 de enero, Ernesto reapareció en el programa Hoy debido a que dio una entrevista a sus reporteros para expresar su deseo de volver a las novelas luego de casi dos años ausente: "Me encantaría hacer novela, llevo ya un rato sin hacer novela pura serie, entonces ojalá se dé". Asimismo, el actor confesó que le gustaría explorar nuevas facetas en su carrera: "Me gustaría ser el bueno para variarle, conducir, yo estoy abierto para todo, pero ahorita me gustaría mucho (volver a las novelas)".

Finalmente, Ernesto Laguardia compartió con qué actriz le gustaría trabajar en un futuro y habló de las nuevas generaciones de artistas: "Me gusta mucho Michelle Renaud, me gusta su energía, cómo actúa, hay muchas actrices jóvenes que creo que son muy valiosas, qué bueno que se están renovando las generaciones", dijo el reconocido histrión tras asistir al teatro como padrino de la obra Infierno.

