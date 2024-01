Shock en 'Sale el Sol': Paulina Mercado hace una dura confesión sobre su cirugía cerebral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora, Paulina Mercado, recientemente brindó una entrevista en la que dejó en completo shock a todos los espectadores de Sale el Sol, debido a que en esta realizó una dura confesión sobre los últimos instantes que vivió antes de su cirugía cerebral, destacando que le hizo prometer a su actual pareja, el actor de melodramas, Juan Soler.

Como se sabe, la presentadora de Imagen TV a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia de que había sido diagnosticada con un tumor cerebral, y aunque no dio especificaciones de lo sucedido, aclaró que: "Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás".

Tras esto, el pasado 10 de diciembre del 2023 fue ingresada al hospital y al día siguiente fue operada de este tumor, siendo hasta el martes 12 de diciembre que se enlazó en una videollamada con sus colegas del matutino, como Joanna Vega-Biestro, en el cual declaró: "Me ha costado un poquito de trabajo caminar, por ejemplo, camino media turulata, me duele un poquito la cabeza. Aquí (atrás de la cabeza) tengo bastantes grapitas, entonces ya se sienten, pero la verdad de los males, el mejor", destacando que ahí en más todo iba bien.

Pero ahora, tras mostrarse tan optimista después de su cirugía y agradecer a todo el equipo médico, recientemente brindó una entrevista en la que señaló que pensó que en su cirugía algo iba a salir muy mal, puesto a que para sacar los tumores debían de maniobrar en áreas delicadas de este y por ello es que le hizo a su actual pareja, el actor de melodramas de Televisa que le prometiera algo impactante.

Según lo dicho por Paulina, antes de entrar a la operación le hizo prometer que le ayudaría a acabar con su vida, explicando que: "Cuando me llevaban al quirófano, le tomé la mano a Juan y le dije: 'Prométeme que si quedo mal, vas a hacer algo para que yo no esté en este mundo'. Y él me dijo: '¡Te lo prometo!'. Ante esto, declaró que aunque todo salió bien, tras la cirugía, tuvo varios momentos de angustia y pánico, ya que pensó que no estaba del todo bien.

