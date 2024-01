Sofía Vergara por fin decidió romper el silencio detrás del fin de su matrimonio y da fuertes detalles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida actriz Sofía Vergara, de 51 años, abrió su corazón sobre los motivos que llevaron al fin de su matrimonio de siete años con el actor Joe Manganiello, de 47 años. En una entrevista con la publicación española El País, la estrella colombiana compartió abiertamente que la ruptura se debió a diferencias fundamentales en sus deseos de tener hijos.

Sofía Vergara explicó sin rodeos: "Mi matrimonio se rompió porque mi esposo era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana". La actriz, criada en Colombia, destacó que no considera justo para un bebé tener una madre de avanzada edad y expresó su respeto hacia quienes toman esa decisión, pero señaló que ya no es algo que ella desee para sí misma.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

La actriz, madre de Manolo, fruto de su primer matrimonio, comentó: "Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Por lo tanto, si el amor llega, tiene que venir con [sus] propios hijos". Vergara enfatizó que está en una etapa de su vida donde se encuentra cerca de la menopausia y está abierta a nuevas experiencias.

Sofía y Joe Manganiello anunciaron su divorcio en julio del año pasado a través de una declaración conjunta compartida con Page Six. En el comunicado, solicitaron respeto a su privacidad mientras navegaban por esta nueva fase de sus vidas.

Desde su separación, Sofía ha sido vinculada sentimentalmente con Justin Saliman, un cirujano ortopédico, mientras que Joe ha sido visto con la actriz Caitlin O'Connor.

Actualmente, Sofía Vergara se encuentra promocionando su próxima serie limitada de Netflix, Griselda, que narra la vida de la líder colombiana del cártel de la droga Griselda Blanco. En sus declaraciones, Vergara destacó la complejidad de Griselda, describiéndola como una mujer fuerte y ambiciosa que enfrentó poder, miedo y sus propias inseguridades, demostrando que las mujeres no son perfectas y también pueden ser leales e implacables, como cualquier hombre.

Fuente: Tribuna