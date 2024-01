'Thank You, Goodnight': La docuserie de Bon Jovi que revelará 4 décadas de historia musical

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Hulu ha anunciado el lanzamiento de la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, dirigida por Gotham Chopra, que promete sumergir a los espectadores en los momentos más íntimos y destacados de la carrera de la icónica banda de rock. La serie de cuatro partes, programada para estrenarse el 26 de abril, contará con la colaboración de todos los miembros pasados y presentes de Bon Jovi, ofreciendo una mirada única a los 40 años de trayectoria del grupo.

El comunicado de prensa de Hulu no detalla qué miembros participarán, pero destaca la "plena cooperación" de todos los integrantes a lo largo de los años, incluyendo figuras clave como el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el guitarrista Phil X, y el bajista Hugh McDonald. También se espera la participación de antiguos miembros como Alec John Such y Richie Sambora, este último reconocido guitarrista y compositor que dejó la banda en 2013.

La serie, producida por ROS y liderada por Gotham Chopra, pretende explorar los éxitos, las decepciones y los momentos de fricción más públicos de Bon Jovi. A través de videos personales, demos inéditos, letras originales y fotos nunca antes vistas, Thank You, Goodnight trazará el viaje del grupo desde los clubes de Jersey Shore hasta los escenarios internacionales.

Crédito: Internet

Gotham Chopra, conocido por sus documentales sobre destacados atletas, dirigirá y será productor ejecutivo de la serie. El enfoque estará en los momentos más vulnerables de Jon Bon Jovi, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y carrera de la leyenda del rock. Tras su estreno en Hulu, la docuserie se distribuirá en Star+ en América Latina y en Disney+ para el resto del mundo, ampliando su alcance a nivel global.

Esta no es la primera incursión de Bon Jovi en el formato documental; en 2007, lanzaron When We Were Beautiful, que siguió la gira Lost Highway Tour y fue dirigido por Phil Griffin. Thank You, Goodnight llega 15 años después, consolidándose como una mirada actualizada y exhaustiva a la historia de la banda.

El anuncio de la serie coincidió con el 40 aniversario de Bon Jovi el año pasado, y Richie Sambora, exguitarrista del grupo, expresó en noviembre su entusiasmo por la posible reunión. Afirmó que la producción de un documental sobre la banda y la demanda constante de los fanáticos para verlos actuar podría ser el catalizador para una reunión masiva.

La última vez que Sambora compartió el escenario con Bon Jovi fue en 2018 durante su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll, destacando la conexión eterna del guitarrista con las canciones que ayudó a crear. La expectación por Thank You, Goodnight crece a medida que los fanáticos esperan revivir la rica historia musical de Bon Jovi a través de esta fascinante docuserie.

Fuente: Tribuna