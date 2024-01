Tras sacarla del clóset, Verónica Castro llega a 'Ventaneando' y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos años la reconocida actriz Verónica Castro ha optado por abandonar su carrera artística y vivir lejos de las cámaras debido al escándalo que provocó cuando Yolanda Andrade salió a decir que habían sido pareja y que tuvieron un romance por años. Sin embargo, la también conductora y cantante ha hecho esporádicas declaraciones públicas, todas ellas en exclusiva para el programa Ventaneando.

La tarde de ayer lunes 22 de enero, 'La Vero' se enlazó vía telefónica a este vespertino para felicitar a Pati Chapoy y todo su equipo por su aniversario número 28, pero también aprovechó para hablar de su vida privada. Lejos de hablar de la polémica con Yolanda, ahora la presentadora de televisión de 71 años reveló lo encantada que se encuentra con la nueva pareja de su único hijo, Cristian Castro: "Siempre no tuve nieto, fíjate que tuve nuera", dijo la artista con una gran sonrisa.

Ya me la presentó por teléfono Cristian… están muy contentos… Ya vienen ahora, yo creo que la segunda semana o tercera, cuando trabaja ahora con Yuri, van a hacer la presentación y vienen para acá", agregó.

Posteriormente, la protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje y Los ricos también lloran aseguró que el famoso cantante luce muy enamorado de Mariela Sánchez, reconocida empresaria del rubro inmobiliario en Sudamérica. "Está muy contento, la verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también, porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado, le veo otra cara, lo veo hasta que tiembla de repente la carita, como que le da pena hasta dar besitos en la cámara, yo le digo que lo veo muy bien gracias a Dios".

Castro opinó que a su hijo le hacía falta tener a su lado a una mujer como Mariela, quien ya está completamente realizada, tiene un hijo de 20 años y que además "es preciosa": "Nosotros que somos artistas como medio desordenados para nuestras cosas, le va a poner un orden... una mujer hecha y derecha, eso es lo que necesitaba (Cristian)", expuso. Tras relatar que conoció a Sánchez a través de una videollamada de Cristian, Castro no descartó que en breve su hijo contraiga matrimonio.

Con lo fácil que es él, seguramente sí, él tiene como el sí flojo, pero no tan flojo, ya me di cuenta que le estaba costando trabajo encontrar una compañera, entonces ahora que la encontró yo puedo decir que tiene el sí flojo. Seguramente tendremos fiesta rápido", expresó.

Verónica Castro se reencontrará con Cristian Castro

A su vez, Verónica confesó que piensa acudir al Auditorio Nacional para acompañar a su hijo y nuera durante el concierto que él brindará junto a Yuri el próximo mes de febrero. "Sí, sí quiero, esta vez sí quiero ir a verlo porque es otro momento, ya tiene tiempo que no nos vemos y tengo muchas ganas de verlo… va a venir Mariela, o sea que sí voy a estar sentada ahí con ella, ojalá que quiera, ojalá que estemos juntitas".

Con respecto a las especulaciones de que Cristian volvería a ser padre en este 2024, la actriz confesó que ella también esperaba lo mismo, aunque a la postre, su hijo solo le presentó una nueva nuera. "Yo también fíjate, estaba como muy apuntada, dije ‘yo, cómo no, venga, vénganos tu reino y hágase señor tu voluntad, yo lo recibo con los brazos abiertos’. Y no, que no era, que siempre no, falsa alarma", explicó.

Finalmente, Verónica Castro aclaró que por el momento no ha regresado a vivir en Acapulco luego del pasado del huracán 'Otis' y también manifestó que no descarta su regreso a los foros de televisión, aunque aclaró que debe ser un proyecto importante para que valga la pena su retorno al medio artístico luego de años de ausencia.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando