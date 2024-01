VIDEO: 'El Temach' inicia 'secta' y bautiza a varios jóvenes en un parque

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales un personaje es reconocido por sus discursos 'motivacionales' dirigidos a la comunidad masculina. El contenido que crea es polémico por sí mismo, pero ahora ha superado un nuevo límite al organizar un 'ritual'. El evento ocurrió en un parque al que se dieron cita sus seguidores. Lo que desató la polémica fue el desarrollo inusual de la convivencia entre fans y 'El Temach'.

En Internet, el influencer (Luis Castilleja) comparte consejos para que los hombres se 'valoren'. Tanto es el fanatismo, que varios jóvenes asistieron al 'bautizo' encabezado por el actor mexicano. Es importante recordar que si bien muchos varones aplauden los tips del famoso de 38 años de edad, otras personas los consideran machistas. Aunque 'El Temach' lleva varios años publicando videos, fue hasta 2023 que se volvió viral.

¿Qué ocurrió en el evento tan criticado?

Videos de la reunión circularon en redes sociales, en ellos se observa al influencer hablando con un megáfono frente a los seguidores que destacan por no vestir playeras, sólo shorts o pantalones. Durante el encuentro, aseguró que los hombres que no han conseguido novia es porque "ellas no los merecen", ante estas palabras, las personas aplaudieron y vitorearon. Luego de concluir su discurso, los asistentes formaron una especie de círculo y Castilleja comenzó a colgarles una medalla en cuello y a abrazar a cada uno de los integrantes. A partir de las imágenes, se puede calcular que los participantes tienen entre 16 y 25 años.

Aunque 'El Temach' suele realizar este tipo de eventos, es la primera vez que incluye la actividad de las placas. La actividad desconcertó a los cibernautas, quienes compararon al grupo fanático del tiktoker con una secta. Algunos de los comentarios decían: "Qué cringe me dieron", "Así empiezan las sectas y cultos", "El Temach no es más que un pendej* que descubrió su nicho en tipos traumados igual o más pendej*s que él".

Al momento, Luis Castilleja no ha reaccionado ante las críticas, puede ser porque el video no sería reciente, sino que habría sido captado en noviembre del año pasado. La narrativa que defiende el youtuber ha suscitado preocupación, ya que perpetúa la misoginia.

Fuente: Tribuna