Abogada afirma que Sergio Andrade fue hospitalizado de emergencia por este grave motivo

Madrid, España.- La abogada investigadora y experta en el caso del clan Andrade-Trevi, Esly Fombona, recientemente brindó una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno, en donde afirmó que el reconocido compositor y exproductor musical, Sergio Andrade, lamentablemente fue hospitalizado de emergencia, debido a un muy grave motivo que lo tuvo en cama varios días.

De acuerdo con la joven, que sigue estudiando, el acusado de corrupción a menores fue internado en un hospital de España, del que no reveló nombre ni ubicación detallada; también reportó que habló con una enfermera de nombre Ángela, quien se topó frente a frente con Sergio, y por le dio información valiosa, fidedigna, que puede ser comprobada, agregando que fue muy valiente al hablar, dado a que al parecer recibió amenazas por parte del sujeto.

Ante esto, Esly declaró que Andrade llegó con una severa pancreatitis al hospital, condición que le generaba mucho dolor y que preocupó, pues en caso de que se hubiera reventado el órgano, el líquido derramado puede causar una infección fatal en el resto de los órganos. Pero, al parecer su delicado estado de salud no fue impedimento para que este amenazara a la enfermera para que no hablara sobre presencia en dicho nosocomio.

Sergio y Trevi. Internet

De igual forma, declaró que el compositor estaba desesperado por abandonar la institución de la salud, y en cuanto se sintió mucho mejor exigió que fuera dado de alta para poder retirarse, además de que aparentemente su acompañante, Sonia Ríos, se mostraba temerosa: "Nos comparte esa actitud de la persona que iba acompañando a Sergio, Sonia, de una manera muy sumisa, tal vez cohibida ante la actitud de un Sergio, que a pesar de como lo dices, se mostraba muy enfermo con esa pancreatitis aguda que llevaba, pues realmente seguía teniendo el don de mando".

Finalmente, la abogada declaró que no pueden exhibir las pruebas que tiene sobre la hospitalización y su paradero, debido a que resultaría muy peligroso para la enfermera y ella, dado a que las las estrictas leyes de protección de datos en España impiden divulgar esta información, especialmente porque Andrade no es considerado un fugitivo como tal, por lo que no sería justificable la exposición de los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui