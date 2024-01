Alfredo Adame destroza a Magaly Chávez en 'LCDLF' y sostiene que es hombre: "Salió con..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido presentador de TV, Alfredo Adame, una vez más acaba de volver al centro de la polémica, debido a que destrozó sin piedad a su expareja, la famosa y reconocida actriz, Magaly Chávez, durante su primer día dentro de La Casa de los Famosos, señalando que decidió terminar con ella por cosas extrañas, sosteniendo que es hombre, afirmando que "salió con...", dejando la frase a medias.

Como se sabe, en el año del 2022 fue el propio expresentador del programa Hoy hizo oficial que estaba en una relación con Chávez, incluso planeó comprometerse con ella mientras que formaban parte del programa Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, pero en vez de esto, ambos le pusieron fin a su relación, y aunque al inicio todo parecía estar bien, pocos meses después este comenzó a atacarla y a afirmar que tenía pruebas de que ella es hombre.

Desde ese momento, la exparticipante de Enamorándonos ha negado rotundamente las declaraciones e incluso interpuso una demanda en su contra por difamación, la cual parece no tenerlo preocupado, dado a que en su primer día dentro del reality show de Telemundo, este dio detalles de su romance: "En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada. Yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije qué pasó. Luego terminamos".

Alfredo y Magaly. Internet

Ante este hecho, otra de las participantes dentro de la casa expresó entre risas que le "salió con premio", terminando los pensamientos del exactor de melodramas de Televisa, el cual no dijo como tal que era hombre, solo siguió insinuando que él había notado cosas muy extrañas que lo llevaron a pensar de más y que por eso prefirió dar por terminada la relación sentimental que mantuvieron con tan solo mes y medio juntos.

Finalmente, cuando otra colega le señaló que si ya no eran nada debería de dejar el tema y no hablarlo, este se defendiendo asegurando que él ya la ha olvidado: "Simplemente dije, 'hasta aquí', estábamos en el reality de República Dominicana y ya me le alejé y todo el rollo y no sé qué y 'pues terminamos reina tú y yo ya no somos nada'. La respeté y todo el rollo y pues bye bye. Y luego se puso pelonera conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui