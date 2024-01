¡Diosa! El renacer musical de Belinda: De la tiradera a la transformación en "Belika"

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El regreso a la escena musical de la talentosa Belinda está generando un revuelo mediático que va más allá de sus acostumbrados éxitos. No solo se habla de una aparente confrontación con su ex, Christian Nodal, sino también de un cambio radical que ha dejado a todos intrigados. La famosa cantante y actriz, de origen español, ha decidido aplicar una estrategia a lo Bad Bunny, revelando un nuevo nombre artístico: "Belika".

Este giro inesperado en su carrera artística ha avivado las especulaciones sobre la incursión de Belinda en el género de corridos tumbados. Se rumorea incluso que su próximo álbum podría incluir una colaboración sorpresa con el reconocido exponente de este estilo, Peso Pluma. La conexión entre ambos artistas no es nueva, ya que Belinda había expresado previamente su interés en trabajar con él.

El adelanto de lo que se avecina en este 2024 llegó a través de un enigmático video compartido por la artista en sus redes sociales. Las imágenes, que van desde una cabra hasta una silla de montar suspendida en el techo, han dejado a sus seguidores intrigados sobre el concepto que rodea este nuevo proyecto.

A pesar de la aparente falta de sentido en las imágenes, Belinda ha dejado claro que este regreso será diferente y contundente. El 31 de enero de 2024, marcará el lanzamiento de su primer sencillo, titulado Cactus. La canción promete ser un destape de los oscuros secretos de su relación, dedicada por completo al novio de la reconocida cantante argentina Cazzu.

Aunque Belinda ha compartido algunos detalles sobre Cactus, aún queda por confirmar cuántas canciones adicionales conformarán el nuevo álbum y si toda la producción se adentrará en el género de corridos tumbados. Lo que es evidente es que la artista está dispuesta a sorprender y triunfar con un proyecto que marcará un hito en su carrera, llevando su música a terrenos inexplorados hasta el momento. El 2024 promete ser el año de la renovación y la reinvención para Belinda, ahora bajo el intrigante nombre de "Belika".

Por otra parte, hace unos días, Lupillo Rivera decidió romper el silencio y compartir detalles íntimos sobre su pasado romance con la exitosa cantante y actriz mexicana Belinda. Durante una entrevista con el locutor Gabriel Roa, el hermano de Jenni Rivera relató con lujo de detalles su primera cita con la "Princesa del Pop Latino" durante su participación conjunta en La Voz México.

Según Lupillo, la memorable primera cita tuvo lugar en un hookah bar, donde la química entre ambos fue evidente desde el principio. El intérprete de "Fondo, fondo" reveló que durante esa noche compartieron un apasionado beso y expresaron abiertamente sus sentimientos mutuos. Lupillo compartió emocionado: "Me acuerdo que era un hookah bar, nada más nos quedamos viendo el uno al otro y le dije ‘Tú me gustas’ y ella ‘Tú a mí me encantas’, y zas. Estaba bien nervioso, a mi edad estaba bien nervioso".

Fuente: Tribuna