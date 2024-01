Filtran que la relación de Piqué y Clara Chía está en crisis; Shakira estaría involucrada

Barcelona, España.- Hace poco más de 1 año, los medios de comunicación (especializados en la farándula) se paralizaron después de que se confirmó que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en múltiples ocasiones, con una modelo de la empresa Kosmos, la cual pertenece al propio exfutbolista, y se trataba de Clara Chía, cuyo nombre se repetiría en más de una ocasión en los titulares de la prensa internacional.

Como todos recordarán, esto derivó en un brutal cambio de vida para la cantante de Ojos así, quien actualmente residen en Miami, junto a sus hijos Sasha y Milan. Por otra parte, el exjugador del Barcelona pudo destapar por completo su amorío con la joven, de ahora 24 años, con quien regularmente se les ve en diversos eventos públicos. La seriedad inmediata de su romance fue tal que, Clara llegó a ser vista con la madre de Piqué, lo que confirmó la aprobación de la relación de ambos o… ¿no?

Resulta ser que, pese a que todo parecía ir viento en popa, la realidad es que los supuestos planes de boda de Clara Chía con Piqué se habrían tenido que frenar debido a que los progenitores de Gerard no estarían de acuerdo con el compromiso de ambos, debido a la notable diferencia de edad, siendo que la modelo tiene 24 y el atleta tiene 36. Según la postura de los exsuegros de Shakira, éste fue un factor clave para que la relación entre el empresario y la colombiana no funcionara en primer lugar, ya que, ambos se llevan una década de distancia.

Aseguran que los suegros de ambos no están de acuerdo con su relación

Por otro lado, los padres de Clara tampoco estarían muy de acuerdo con el noviazgo de su hija con Piqué, esto debido a toda la polémica que se desató después de que el futbolista terminara con Shakira. Asimismo, los padres de la modelo calificaron de “arrogante” el comportamiento de Gerard para con ellos, motivo por el que no suelen recibirlo en su hogar. Esto refuerza las declaraciones del paparazzi Jordi Martín, quien hace algunos meses destapó la inconformidad de los suegros del atleta.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía (…) Cuanod Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja.”