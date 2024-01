Flor Rubio y reportero de 'Venga La Alegría' destrozan a Cynthia Rodríguez: "No era nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Flor Rubio, de nueva cuenta ha dado de que hablar, debido a que junto a reportero de Venga la Alegría hablaron sobre el bautizo del hijo de la famosa cantante y querida actriz de melodramas, Cynthia Rodríguez, a la cual destrozaron sin piedad por el aparente desaire a la emisión matutina, afirmando que ella "no era nadie" hasta que formó parte de esta.

A seis meses del nacimiento de su hijo, León Rivera Rodríguez, el pasado sábado 20 de enero, la pareja celebraron su bautizo con una inmensa fiesta en la que se nota que no escatimaron en gastos, con la temática del Rey León, convirtiendo el local en una auténtica selva. En dicha celebración contaron con familiares y amigos cercanos del medio, tanto del Ajusco como de Televisa, destacando principalmente la presencia de las presentadoras Kristal Silva y Laura G.

Pero aunque esta celebración ha sido motivo de alegría, también lo ha sido de drama, pues el periodista Hugo Alexander Maldonado, afirmó que Rubio y Ricardo Casares le hicieron un desprecio negándose a hablar del tema: "Tras no haber sido invitados al bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, Flor Rubio y Ricardo Casares se negaron a comentar la nota en Venga la Alegría, y simplemente cambiaron el tema. ¡Por lo menos le hubieran avisado al de la cabina!", agregando que: "En Ventaneando, el tema simplemente no se tocó. ¡LO IGNORARON!".

Y ahora, después de este hecho, Rubio en Radio Fórmula Espectacular afirmó no estar molesta: "Yo no mencioné nada. Lo mencionamos en Venga la Alegría porque era una nota interesante para el público. Realmente fue todo de redes sociales. Aquí en el radio no he mencionado nada y por supuesto que no estoy enojada. No tenía la más mínima expectativa de ser invitada al bautizo porque Cynthia y yo fuimos compañeras de trabajo, nada más, y ella invitó a un círculo muy cercano".

Por otro lado, el reportero Gabriel Cuevas señaló que la actriz de Educando Nina fue demasiado ingrata con el programa que le dio la oportunidad de crecer y hacerla lo famosa que es hoy en día: "Yo sí creo que Cynthia debería ser más empática con el programa y digo ‘con el programa’ porque otros medios tuvieron la oportunidad para cubrir, por lo menos, las llegadas (de los invitados)", refiriéndose a Ventaneando.

Finalmente, declaró que la exintegrante de La Academia cambió por el dinero: "Yo era el reportero que las entrevistaba cuando no eran famosas y las sacaba en la portada de Mi Guía. Yo digo qué feo trabar muchos años en un programa y no ser solidario. Nada le costaba regalarnos un zoom. No se te olvide dónde traías tu caja de huevos".

