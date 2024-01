Francisco Gattorno explota desde Televisa y hace fuerte confesión sobre Cynthia Klitbo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los matrimonios que más dio de qué hablar en el espectáculo mexicano de todos los tiempos sin duda alguna fue el que mantuvieron Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo debido a que estuvo lleno de controversia por las infidelidades que él cometió. Sin embargo, durante los primeros días de 2024 se comenzó a especular que este par de artistas podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

Luego de que surgieran estos rumores, sobre todo porque la villana de novelas ha asegurado que el cubano es el amor de su vida, ahora el mismo Gattorno respondió a todas las interrogantes durante una entrevista que ofreció a las afueras de Televisa. El reconocido actor se mostró muy molesto cuando le mencionaron a su ex y la posibilidad de estar de regreso con Klitbo: "Cambien de tema, lo único que puedo decir es que Cynthia es una gran amiga".

Sin embargo, la prensa continuó mencionando el nombre de la querida actriz mexicana, por lo que el exconcursante de MasterChef Celebrity México no pudo ocultar su incomodidad ante este tema: "No me importa lo que diga nadie, yo estoy feliz con mi pareja, deberían respetarla un poco más", expresó visiblemente molesto. Y cuando los reporteros insistieron en saber más, él estalló: "¡Otra vez! ¿no tienen otro tema?", dijo Gattorno.

Francisco Gattorno niega reconciliación con Cynthia Klitbo

El intérprete de melodramas como Cañaveral de pasiones, Cómplices al rescate, Tú y yo y Amores verdaderos resaltó que en este momento él y Klitbo solo son muy buenos amigos: "Tenemos una linda amistad, de vez en cuando comemos, nos vemos, hablamos de nuestras vidas, etcétera, etcétera". Y cuando le preguntaron qué recuerdos tenía de su romance con la mexicana, Francisco respondió:

Fue linda, fue una relación muy linda, viví un momento muy bonito pero fue hace muchos años".

Cambiando de tema, el galán cubano descartó sus deseos de participar en un reality como La Casa de los Famosos: "Los realitys están de moda pero no es mi fuerte". Y antes de retirarse, Francisco aprovechó las cámaras para invitar al público a que no se pierda su siguiente telenovela: "El próximo 29 de enero el gran estreno de Vivir de amor, una historia muy linda, grandes compañeros de trabajo, un equipo muy bonito, una gran historia de Salvador Mejía".

