Galilea Montijo y elenco de 'Hoy' hunden a Sergio Mayer por "deshonesto" con Wendy Guevara

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor Sergio Mayer por fin decidió responder a la controversia que inició Wendy Guevara, quien lo acusó de malos tratos y de malas mañas para aprovecharse de su éxito. Aunque el exintegrante de Garibaldi desmintió a la originaria de León, Guanajuato, afirmando que él nunca trató de 'robarle', todo el elenco del programa Hoy se le fue encima y defendió a la influencer.

Como se sabe, en días pasados Guevara aseguró que Sergio la estuvo presionando para que le firmara unos papeles pero a ella no le gustó su actitud y por ello pidió a altos mandos de Televisa que la ayudaran a quitarle de encima al actor. En una reciente entrevista con diversos reporteros, el también cantante afirmó que lo único que ha hecho es darle trabajo a 'La Perdida' y hasta ventiló todo el dinero que ha ganado ella con sus contratos.

No obstante, a Galilea Montijo y a más conductores del matutino de Las Estrella no les gustó que se hiciera el importante y menospreciara el trabajo de la guanajuatense: "Él asegura que gracias a él Wendy tiene millones en la mesa", expresó Martha Figueroa mientras que la presentadora tapatía respondió: "Ay no, fue gracias a (su talento), ¿y todo el público que votó por ella? ay no, Sergio", dijo molesta.

Luego de escuchar toda la postura del esposo de Issabela Camil, tanto 'La Gali' como Tania Rincón, Paul Stanley y Martha se le fueron encima y lo destrozaron en plena transmisión en vivo: "Evidentemente ese cuarto (el infierno en LCDLF) creció gracias a Wendy, fue todo lo que fue al menos dentro de la casa, fue por Wendy", mencionó Figueroa. Montijo señaló estar de acuerdo con su compañera y recordó que Guevara ganó porque fue la favorita de los televidentes.

Por su parte, Tania señaló que le parecía de muy mala educación que Sergio estuviera dando cifras ante las cámaras, sobre todo por la situación que atraviesa el país: "¿Sabes qué? es de muy mala educación hablar de dinero y si no es tuyo, menos, dar cifras". En tanto que la tapatía de 50 años señaló que Wendy tiene trabajo gracias a su personalidad, no porque Mayer la esté empleando:

Si ella se sigue ganando el dinero es porque la buscan a ella, al final la marca es la que decide, no tú como empresario".

Finalmente, Galilea Montijo se refirió directamente a Sergio y le envió un contundente mensaje, pidiéndole que ya acabe con la polémica y se quede con los buenos recuerdos de La Casa de los Famosos México: "Es muy triste todo lo que está pasando, tú Sergio más que nadie sabe que en esto nos vamos a encontrar y el sol sale para todos, mejor no peleen, pero yo qué te digo a ti, tú ya sabes cómo generar polémica".

