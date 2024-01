Héctor Sandarti lamenta no conducir 'LCDLF' y manda mensaje tras críticas a Nacho Lozano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo estuvo lleno de polémicas y críticas de parte de sus seguidores. Mediante las redes sociales, el público se lanzó contra la producción del reality pues aseguran que la mayoría de los concursantes son unos desconocidos, pero también porque no les gustó el nuevo conductor del proyecto Nacho Lozano, a quien tacharon de ser aburrido y lento para este formato.

A través de diversos mensajes, el público exigió el regreso de Héctor Sandarti como conductor de LCDLF, quien ya salió a opinar al respecto. En una reciente entrevista que este presentador dio a Anette Cuburu compartió que él no renunció al programa sino que en realidad fue despedido por los ejecutivos de Telemundo. "Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada. Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar'", explicó el también actor.

Y para reafirmar lo que dijo en la entrevista, el comediante publicó un video en Instagram aclarando que él no tuvo nada que ver en la decisión de no estar en el reality, además de que agradeció todo el cariño que recibió tras el estreno de la nueva temporada: "Yo no había querido pronunciarme a raíz de mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía", subrayó.

De la misma manera, el exconductor de Televisa señaló que está agradecido por haber tenido la oportunidad de haber estado en las tres primeras ediciones del programa y le deseó a sus excompañeros lo mejor para la nueva temporada. "Lo importante es todo el cariño que recibí ayer, es un show que amo, que amé, que disfruté muchísimo hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble".

Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos en esta cuarta temporada, porque hay gente valiosísima detrás de ese proyecto, gente a quienes les voy a estar eternamente agradecido", resaltó.

Antes de finalizar, Sandarti agradeció a sus seguidores por los mensajes que le enviaron mientras se estrenaba la cuarta temporada de LCDLF: "Lo importante es que me siento con cada uno de ustedes por los mensajes que me enviaron, los llevo todos en mi corazón y espero pronto poderlos ver, ya se están ahí cocinando algunas cosas… los quiero mucho y gracias por tanto, tanto amor, que Dios me los bendiga".

Fuente: Tribuna