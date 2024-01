"Matan a las mujeres porque no se callan": Sandra Itzel exhibe a Adrián di Monte en AUDIOS

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Sandra Itzel decidió romper el silencio y respondió de forma contundente a la reciente entrevista que su exesposo, Adrián di Monte, dio a Venga la Alegría, donde el actor mencionó que no fue el único que cometió errores, sino que la mexicana también falló a lo largo de la relación. Tras enterarse de estas palabras, la también influencer exhibió la presunta actitud violenta que el galán tuvo siempre mientras fueron pareja.

La exconcursante de El gran pastelero: Bake off México compartió en Instagram una serie de historias con algunos audios donde presuntamente se escucha la voz de su aún esposo, para comprobar la conducta de violencia que padeció durante su matrimonio. Sandra explicó que había decidido guardar silencio pues lo que le interesa es finiquitar su divorcio con el actor; sin embargo, tras enterarse de la reciente declaración de su ex, se vio en la necesidad de dar su versión de los hechos.

Luego de que Di Monte la tachara de tóxica y codependiente, ella mencionó: "JAMÁS me sugeriste abrir la relación, tú querías un tiempo para faltarme al respeto y después regresar a hacer una familia, pero JAMÁS te fuiste porque a diario te metías en mi casa, entonces ¿de quién era la CODEPENDENCIA?". Conjuntamente, la artista compartió una serie de audios en donde aparentemente el actor tiene una violenta discusión con ella:

¿Por qué jode...?, ¿por qué jode...?, piru..., te vas a ir a Los Ángeles conmigo y no vas a pagar ni un ..., ¿en qué mundo tú vives mujer?, ¿tú vives en el país de las maravillas?, ¿tú no sabes lo que cuestan las cosas ....?, porque yo te mantengo", se escucha supuestamente a Di Monte.

Luego de que Sandra lo señala de agresivo y ser mala persona, aparentemente Adrián responde y le dice que entiende por qué los psicópatas matan a las mujeres: "Ya entiendo por qué la gente mata a la gente. Entiendo a los put*s psicópatas porque matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca, ¡por eso es!". En el texto que acompaña la historia y el audio, Itzel aseguró que ella no se va a callar y pide a las mujeres que hablen y denuncien cualquier tipo de violencia que ejerzan en su contra.

Aquí dice que por eso entiende porque la gente mata a la gente, porque los psicópatas matan a las mujeres “porque las mujeres no se callan la boca" Y NO, NO NOS VAMOS A CALLAR Y YO VOY A SEGUIR DICIÉNDOLES A TODAS ESAS MUJERES QUE HABLEN Y DENUNCIEN, no permitamos nunca más que nuestros violentadores tengan la comodidad de nuestro silencio...", dijo.