Ryan Gosling lamenta ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en nominaciones a los Oscar

Los Ángeles, California. - Ryan Gosling emitió un comunicado el martes expresando su decepción después de que su coprotagonista de Barbie, Margot Robbie, y la directora Greta Gerwig fueran desairadas por los Oscar.

El actor de 43 años, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel de Ken en la película, compartió su frustración y agradecimiento a sus colegas en un mensaje publicado en redes sociales.

No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", dijo Gosling. "Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto".