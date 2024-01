Taylor Swift: Autoridades filtran una aterradora noticia sobre el acosador de la cantante

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de volver al centro del escándalo y ha despertado la preocupación de millones de sus fans, debido a que autoridades de Nueva York acaban de filtrar una aterradora noticia con respecto al reciente acosador que fue arrestado por rondar en la casa de la exitosa joven que se encuentra en medio del The Eras Tour.

Como se sabe, la cantante estadounidense, creadora de temas como Karma y Lover, ha estado siendo víctima de un presunto acosador que ha visitado su casa en Nueva York en al menos 30 ocasiones en los últimos dos meses, según han revelado recientemente los fiscales en una corte que se encuentran llevando el tan aterrador caso del hombre que ha rondado e incluso ha intentado invadir el hogar de la joven.

El hombre, identificado como David Crowe, fue arrestado dos veces en un lapso de tres días por merodear cerca de la residencia de la artista, ubicada en el barrio de Tribeca. Crowe fue procesado el miércoles por tres cargos separados, incluyendo el acecho en cuarto grado y acoso en primero y segundo grado. Según la denuncia presentada por los agentes del orden, Crowe pedía hablar con Swift en varias de sus apariciones y llegó a intentar entrar en su casa este lunes, después de haber sido detenido el sábado.

El juez le concedió la libertad supervisada con condiciones estrictas y le prohibió tener contacto con la intérprete de You Belong To Me mediante una orden de protección. Swift, que ha ganado 11 premios Grammy y es una de las artistas más exitosas del mundo, ha sufrido otros casos de acoso en el pasado. En 2019, un hombre llamado Roger Alvarado fue condenado a seis meses de cárcel por irrumpir en la misma casa de la cantante en Nueva York. En 2022, otro hombre llamado Joshua Christina fue arrestado por supuestamente acosar a la cantante en múltiples ocasiones.

La intérprete ha expresado en varias ocasiones la preocupación por su seguridad y la de su familia, y ha tomado medidas para protegerse de los intrusos y los fanáticos obsesivos. Según lo dicho por la novia de Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, ha instalado cámaras de seguridad, alarmas y vallas en todas sus propiedades, y ha contratado guardaespaldas para acompañarla en sus salidas públicas.

