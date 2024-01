Tras arresto, Pee Wee habla de su detención; el actor de Televisa hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Álamos, Texas.- Después de haber sido arrestado en los Estados Unidos por haber conducido ebrio, el reconocido cantante y famoso actor, Pee Wee, de nueva cuenta ha estado en el centro del escándalo, debido a que la estrella de Televisa en una reciente entrevista con los medios de comunicación hizo una fuerte confesión alrededor de esta situación que ha sorprendido a todos sus fans.

La tarde del pasado sábado 20 de enero, se informó que el exintegrante de los Cumbia Kings fue arrestado en los Estados Unidos debido a que estaba conduciendo en estado de ebriedad, lo cual le costó más de 10 horas detenido. Para la mañana del lunes 22 de enero, se confirmó que: "El artista fue liberado sin tener que pagar fianza, gracias a que fue un cargo menor, no contaba con ningún antecedente criminal, buen comportamiento en el momento de su detención y la aplicación del Personal Recognizance Bond (PR Bond)".

Y ahora, en una entrevista con Sale el Sol, el artista se presentó y habló sobre su detención, destacando que todo se dio por una reunión familiar, y al vivir cerca del lugar se le hizo fácil: "Desafortunadamente, este fin de semana pasado fui encarcelado. Estuve básicamente en una reunión familiar con unos primos en la madrugada. Y honestamente, decidí manejar así. Honestamente, estaba cerca de mi casa y decidí manejar ebrio a mi casa, y fui detenido por la policía".

Ante este hecho, agregó que: "Me arrestaron y estuve en la cárcel aproximadamente entre 12 y 14 horas. El juez decidió que me iba a dar un documento en el cual yo estoy tomando la responsabilidad, de asistir a la corte después de 30 días", señalando que él aceptaba total responsabilidad de lo que había hecho, confirmando que al final de día no tendría que pagar, pero que el antecedente ya quedaría en su expediente como delito menor.

Finalmente, el exintegrante del Hotel VIP, declaró cual fue su método para evitar una confrontación con los elementos de seguridad de Álamos, Texas, aconsejando nunca empeorar un momento tenso y tan complicado: "Me mantuve tranquilo, porque yo creo que en este tipo de situaciones entre más te alteres peor te va, digo en cualquier tipo de situación. De parte del oficial solo hacía su trabajo"

Fuente: Tribuna del Yaqui