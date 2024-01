Tras denunciar violencia, esposa de 'El Mimoso' exhibe 'pruebas' de agresiones del cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado violencia doméstica y verse envuelta en dimes y diretes, María Elena Delfín, que aún es la esposa del famoso cantante del regional mexicano, conocido como 'El Mimoso', recientemente empleó sus redes sociales para exhibir las presuntas pruebas de las señaladas agresiones de este en su contra, compartiendo un video en el que incluso alguien debe intervenir para detenerlas.

Como se sabe, hace varias semanas que María Elena mediante un video en su cuenta de Instagram señaló que desde agosto del 2023 ha denunciado formalmente a su pareja al vivir maltratos físicos y mentales, afirmando que tiene problemas con el cantante, mientras que este las negó rotundamente: "Que Dios me quite en este momento la vida si yo he tocado violentamente, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, esto se salió de las manos".

Desde ese momento mucho se ha dicho, unos han defendido al cantante del regional mexicano y otros a la aún esposa de esta, incluso en la red social de X, antes llamada Twitter, se lanzó un video en el que se puede ver a ambos discutiendo, a él grabando mientras que le exige que le regrese su celular y ella se niega y hasta lo tacha de tener tiempo "endemoniado" por culpa de una pulsera, a lo que él responde: "Que endemoniado, nada que ver. Ni siquiera sabes donde me dieron esa pulsera".

El Mimoso y María Elena. Internet

Y ahora, María Elena a través de sus redes sociales volvió a compartir un video en el que se puede ver a Luis Antonio López, nombre verdadero del cantante, mientras que está discutiendo con ella en el interior de su hogar y aunque no se escucha lo que dicen, poco después un hombre, que ella lo identificó como el hermano de Delfín: "Lástima que no teníamos cámara en nuestra recámara porque ahí es donde la violencia más grave sucedió, en estos fragmentos se alcanza a ver como mi hermano tuvo que intervenir porque ya su violencia llevaba tiempo escalando a raíz de su alcoholismo".

Finalmente, señaló que ya no quería hablar más del tema, pero que quería dejar en claro que a él lo culpaba de todo lo que le llegue a pasar a partir de ese momento: "Ya estoy cansada de hablar de este tema, ya no me interesa dar entrevistas yo le daré todo lo que tengo a las autoridades y que ellas resuelvan, me gustaría dejar claro una vez más que si algo me sucede es responsabilidad de mi esposo".

Fuente: Tribuna del Yaqui